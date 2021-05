Carlos Izquierdoz y Lisandro López, la base fundacional para un nuevo comienzo de Boca, una de las claves por las que se ve una estructura más confiable

Más allá de las intenciones que tenía Miguel Ángel Russo de conformar otra dupla (o trío) central, Lisandro López y Carlos Izquierdoz parecen volver a imponerse ya no desde los imponderables sino a partir de su efectividad. La nueva –pero vieja- zaga se afianza nuevamente y desde hace cinco partidos que devolvieron la tranquilidad que Boca extrañaba en la última línea. Seguridad, solidez y gol en dos jugadores que son parte importante en la búsqueda de piezas que ayuden a encontrar una identidad más clara para pelear en la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Porque, dividido en tres, el equipo va tomando forma. En la delantera, en algún punto, la intención está en un tridente con extremos veloces como Sebastián Villa y Cristian Pavón, tal como apostó Russo ante Santos, y un N° 9 con la jerarquía de Tevez. En el mediocampo, los juveniles Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra le dan una claridad y un cambio de ritmo desde el juego que el equipo no disfrutaba aún con futbolistas de mayor experiencia.

Lo mejor de Boca ante Lanús

En sintonía, la defensa se va consolidando. Los laterales se mantienen tal como iniciaron la presente temporada, con Nicolás Capaldo y Frank Fabra –por ahora- intocables. Sin embargo, el Covid de Zambrano y Rojo (además desgarrado) le abrió la chance al reencuentro de una dupla que se conoce mucho. La química que tienen hace dos años es el punto de partida para todo lo demás.

Porque el dúo Lisandro López-Izquierdoz volvió a destacarse, esta vez en el triunfo frente a Lanús por 1-0 de este domingo que depositó a Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. López fue la figura del local, mientras que Izquierdoz se volvió a imponer en las alturas para meter el frentazo con el que se consiguieron los tres puntos que necesitaban y acompañó con mucha sobriedad el alto nivel de su compañero.

Esta vez desprendido de un córner ejecutado por Pavón, a los 29 minutos del segundo período, Izquierdoz sumó su tercer gol en el torneo local (asistido por Cardona, también le convirtió de cabeza a Gimnasia y Newell’s). “Licha me dijo que vaya yo al primer palo, porque nos vamos turnando. Y Cristian (Pavón) la tiró perfecta”, explicó el ex Lanús cómo se elaboró el tanto de la jugada preparada ante el Granate.

Cristian Medina ante Lanús; el juvenil de Boca es una de las claves de la renovación Aníbal Greco - LA NACION

El rendimiento de la defensa levantó vuelo con sus presencias. El partido con Atlético Tucumán, de hace dos fechas, fue el inicio de esta exitosa convivencia dentro del campo. Y en el momento justo, ya que en aquella jornada comenzó una seguidilla imparable con doble competencia: una eliminación en el ámbito local y un mal arranque en la Copa Libertadores hubieran sido un cimbronazo difícil de recuperar en lo inmediato y sobrarían las dudas.

Por el contrario, el técnico y los hinchas empiezan a sentir una gran serenidad si López e Izquierdoz se unen para cuidar el arco de Esteban Andrada o Agustín Rossi. “El buen trabajo del medio también los facilita, pero en líneas generales estoy conforme. Han logrado un rendimiento parejo, son serios y hacen goles en las pelotas paradas, que es muy bueno”, los analizó Russo en la conferencia de prensa.

Y es que la estadística ahorra las palabras que se puedan vincular con sus funcionamientos. Estuvieron juntos en los últimos cinco encuentros, disputados solamente en 15 días, y mantuvieron la valla invicta en los 360 minutos más recientes. El Decano fue el último que pudo quebrar la solidez que vendría después, al superar a The Strongest (1-0), Huracán (2-0), Santos (2-0) y ahora a Lanús (1-0).

Boca - Lanús, por la Copa de la Liga: el equipo de Russo gana con gol de Izquierdoz y se mete en los cuartos de final Aníbal Greco - LA NACION

“Sí, otra vez el arco en cero. Estamos bien. Hoy nos llegaron un poco más, pero esto es así: el rival juega. Agustín (Rossi) estuvo seguro y nosotros dos también. Tratamos de molestar al finalizador de la jugada para que no esté preciso”, se mostró contento y tranquilo el subcapitán.

Este nuevo Boca empieza a tener variantes para imponerse. La impresión de esta racha positiva que se esperaba hace muchos meses es que, a veces, se impone bien desde el juego. En otras, con la efectividad de los delanteros. Y ahora se suma el juego aéreo: López tiene ocho goles desde febrero de 2019 e Izquierdoz contabiliza seis desde mediados de 2018.

“Queríamos lograr los tres puntos antes del viaje a Ecuador (Boca se enfrenta este martes a Barcelona, en Guayaquil), así estábamos tranquilos. Por eso Miguel repitió el equipo. Antes veníamos a los tropiezos”, se sinceró el autor del gol ante el granate.

Cristian Pavón, en una escena del partido entre Boca y Santos de Brasil por la Copa Libertadores 2021; Kichán fue otro de los "refuerzos" para afrontar los últimos partidos Mauro Alfieri / POOL ARGRA

Esta dupla va por más. El cansancio no se observa en ellos y el feroz calendario no los frena, una prueba de que sus estados físicos también están a la altura de un club semejante. Es por eso que no sólo se subieron al avión que los llevó hasta Guayaquil, sino que volverán a repetir la titularidad por sexta vez consecutiva.

“Es muy importante el arco en cero. Corregimos algunas cosas y todo comenzó a andar mejor. Antes, quizás, nos convertían y se veía estropeado nuestro trabajo”, había dicho Izquierdoz tras ganarle a Santos. En los 14 partidos previos a esta feliz racha, había recibido goles (17) en 12.

Además, es la valla invicta número 32 en 51 encuentros en los que compartieron la zaga titular, mientras que en ese período recibieron 31 goles. Tomados de la mano, López e Izquierdoz pasan por una gran actualidad y generan el bienestar que hace rato Boca no gozaba.