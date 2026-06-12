Mundial 2026: Julio César Enciso se recuperó en tiempo récord y jugaría desde el inicio en Paraguay vs. Estados Unidos

Paraguay juega un amistoso con Nicaragua en la catedral, el Defensores del Chaco. Es, o tiene que ser, una fiesta; la despedida de la Albirroja antes de embarcarse rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, a los 21 minutos, el 19 guaraní empieza a renquear. Es Julio César Enciso, de 22 años, alias “La Joya”. Es, también, el talento del equipo dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, uno de los cinco entrenadores santafesinos de la Copa del Mundo. “¿Qué es? ¿Un golpe?“, pregunta el DT. Enciso, que quiere seguir jugando, pide calma.

Segundos después, el habilidoso mediocampista del Racing de Estrasburgo francés siente un contacto en el muslo derecho. Se tira al piso. Golpea con su puño derecho el césped del mítico estadio asunceño. Gustavo Gómez, el caudillo de la selección guaraní, se recorre media cancha para hablarle. Se le acerca el médico. Lo revisa. Le acaricia varias veces la cabeza. Ante la sospecha de un eventual desgarro, que implicaría quedarse sin Mundial, pide el cambio. Enciso se tapa el rostro. Y rompe en llanto.

El paraguayo Julio César Enciso, tendido sobre el césped del estadio Defensores del Chaco tras lesionarse en el amistoso ante Nicaragua Jorge Saenz - AP

“Él tuvo un doble traumatismo. Primero de costado y después en la cintura. Le repercutió en el cuádriceps y eso lo asustó”, dijo Alfaro después del encuentro. Se hablaba de una rotura de unos 12 milímetros que podría incluso marginarlo de la Copa del Mundo. Enciso se encomendó a Dios y publicó un sentido mensaje en las redes sociales. “Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Sé que Dios tiene preparado el camino correcto. Voy a seguir confiando plenamente en él”, prometió. El país también rezaba.

Alfaro, que nunca toma decisiones en caliente, optó por la cautela. Mientras hubiera esperanzas de sanación, Enciso se quedaría con el resto del grupo. Y no sería reemplazado. De común acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el cuerpo técnico convocó a la ecógrafa Mirtha Maidana, quien trabaja en el Comité Olímpico Paraguayo y se especializa en lesiones deportivas. El objetivo era monitorear día a día el avance de la dolencia del futbolista guaraní. Había que esperar.

Julio César Enciso, recuperado de su lesión, hace ejercicios físicos durante un entrenamiento de Paraguay en Estados Unidos @Albirroja

Y Enciso se quedó. Luego, viajó a los Estados Unidos con sus compañeros. Y comenzó a entrenarse con mayor intensidad. Y su cuerpo respondió. Y este jueves, Alfaro le dio la pechera para practicar con el equipo titular. Y Enciso no sintió molestias. Y puede incluso estar desde el arranque junto al histórico Antonio Sanabria en la delantera de la Albirroja. Paraguay lo necesita.

“Cuando se hizo la resonancia, salió que era una contusión muscular, que tenía como un edema chiquito. Entonces, le trajeron una ecógrafa que va midiendo día a día toda su recuperación. Y no se entrenó fuerte“, dice a LA NACION Edgar Cantero, periodista paraguayo que sigue a La Albirroja en su expedición mundialista.

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Los detalles de la movilización: https://t.co/tC02AaoVRh… pic.twitter.com/zlpTjedlux — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 10, 2026

Y agrega: “Conociendo su físico y conociendo su forma de recuperación, lo hace muy rápido y esa es una ventaja de Julio. Creo que va a haber una última charla entre Julio Enciso y el profe Alfaro para ver si va de titular o al banco de suplentes”, adelanta Cantero. El hecho de que Enciso esté en consideración para comenzar el encuentro en el SoFi Stadium de Los Ángeles es casi un milagro. Hace menos de una semana tenía un pie afuera del Mundial.

Paraguay llegó a la Copa del Mundo “como lo marca su historia, porque rendirse no está en su ADN”. Así lo escribió Alfaro en una carta destinada al hincha guaraní que se hizo pública este jueves. Hace un par de días, y al tocar suelo estadounidense, el entrenador argentino -casi un héroe nacional en Paraguay- había dejado sus primeras sensaciones de cara al Mundial: “Es una linda oportunidad venir nuevamente a disputar un Mundial después de 16 años, tenemos una expectativa muy linda. Estamos listos. Con el corazón lleno de su amor, de su apoyo y de una emoción que desborda”, confesó Alfaro.

¿Y Estados Unidos?

Mauricio Pochettino, el entrenador -también argentino- de Estados Unidos tiene un rol secundario. Está allí hace dos años, pero este grupo de jugadores que defenderán el escudo de uno de los organizadores del Mundial se consolidó hace mucho tiempo y es parte de una generación dorada que no cosechó títulos, pero que tiene a Christian Pulisic como su futbolista más consagrado. El fútbol estadounidense, con una MLS revitalizada a partir de la llegada de Lionel Messi, precisa que a la selección le vaya bien en su propio Mundial.

Mauricio Pochettino, entrenador argentino de la selección de Estados Unidos JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La selección masculina de Estados Unidos debutará en el torneo el viernes por la noche en el SoFi Stadium de Inglewood. Llevará consigo una presión y unas expectativas inusuales para la mayoría de los equipos masculinos estadounidenses. Este grupo ha sido denominado la generación dorada, de la que se espera una destacada actuación en la Copa del Mundo, a pesar de que el programa solo ha ganado un partido de eliminación directa desde 1990. Es una oportunidad única en la vida para jugar ante su público y movilizar a toda una nación en torno a este deporte”, escribe el periodista Paul Tenorio en el New York Times.

Y agrega: “Este es un grupo en el que muchos de los jugadores clave han crecido juntos, desde bailes de graduación y debuts profesionales hasta matrimonios, hijos, trofeos y fichajes récord. Han vivido momentos importantes juntos —debuts con la selección nacional y Mundiales— y también han atravesado momentos difíciles juntos —pases fallidos a clubes, fracasos en la Copa América y despidos de entrenadores—“. A ese equipo, unido desde hace muchos años, se enfrentará Paraguay.

Mauricio Pochettino habla con los jugadores de la selección de Estados Unidos durante un entrenamiento previo al debut mundialista contra Paraguay JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pochettino, como Alfaro, es un optimista. Y se entusiasma con la posibilidad de pelear en las instancias decisivas de la Copa del Mundo. Incluso habla de Estados Unidos como postulante al título: “Desde el día en que aceptamos este desafío, asumimos esa responsabilidad con motivación y energía. Y nadie ve a Estados Unidos como un candidato. Pero analizás otros Mundiales y pensás: ‘¿Por qué no?’ Ser locales puede crear sinergia con la gente, un apoyo que sienten los jugadores. Que nos dé la libertad de volar. ¿Por qué no?”, dice “Poch” en una entrevista con el diario inglés The Guardian. El entrenador argentino sabe de memoria que si Estados Unidos quiere llegar lejos tendrá que marcar muy bien al revitalizado Enciso.

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