Casemiro y sus confesiones: los elogios a Messi pese a la rivalidad, qué le dijo a su compañero Lisandro Martínez y cómo vivió la final de Qatar 2022

Los registros no mienten. El brasileño Casemiro es uno de los futbolistas que más veces se enfrentó con Lionel Messi . Entre los duelos del seleccionado de Brasil y de la Argentina y los de Real Madrid vs. Barcelona, el paulista cruzó veinte veces al rosarino en un campo de juego, con ocho victorias para cada uno y cuatro empates, con nueve goles para la Pulga y uno para el actual jugador de Manchester United. Por todo ello, Casemiro es, sin dudas, uno de los jugadores más autorizados para hablar de las cualidades del campeón del mundo dentro de un campo de juego. Lo vivió (y lo sufrió) in situ.

“Messi dejó su huella, no lo puedes negar. Siempre fue un rival, con Barcelona y con Argentina, no había forma de escapar. Pero a los que les gusta el fútbol, les gusta Messi; fue un placer jugar contra él. Es un tipo que no necesita comentarios, solo hay que admirarlo”, afirmó Casemiro, nacido en el municipio paulista de São José dos Campos, en una entrevista con la revista brasileña Placar.

Tras varias temporadas doradas en Real Madrid y referente de Manchester United desde mediados del año pasado, Casemiro comparó a Messi, al portugués Cristiano Ronaldo y a su compatriota Neymar con leyendas como Diego Maradona y Pelé. “Tuve el placer de ver a Messi, Cristiano y Neymar, que son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo (Nazario), a (Zinedine) Zidane, pero sin duda estos tres son los mejores de mi época. Nunca jugué contra Cristiano, gracias a Dios me dio muchos títulos y victorias”, sonrió el mediocampista de 31 años que conquistó 17 trofeos con el club merengue.

Sobre las dificultades que genera tratar de marcar a fenómenos como Messi, Neymar y Cristiano, el brasileño explicó: “Es imposible detener a estos muchachos solos, siempre se necesita ayuda y planificación. Muchas veces no nos damos cuenta de cuántos goles marcaban en ese momento, son 50 goles por temporada. Ahora (Erling) Haaland también lo está haciendo, antes cualquiera que marcaba 30 goles en una temporada era una estrella”.

Más allá de la clásica rivalidad brasileña-argentina, Casemiro reconoció que se alegró por la victoria del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar, aunque no vio el partido final frente a Francia. “Uno de mis mejores amigos, que es Licha (Lisandro Martínez), fue campeón y lo felicité, con respeto. Si hay alguien que se lo merece de mis amigos, es Lisandro. ¿Si se burló? No, más conmigo, él sabe que no tiene por qué burlarse de mí. Lo felicité, es un chico que se merece mucho”, reveló.

Y agregó: ”Después de caer eliminados [ante Croacia, en los cuartos de final; 1-1 en los 120 minutos, 4-2 en la definición por penales] pasé un mes sin ver fútbol, sin encender la televisión. Duele mucho. Evitaba hablar de fútbol. Era difícil, porque tenía que jugar, pero no hablaba del Mundial”.

