Caso Marcos Rojo: la Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes para la final ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata volvió a vencer a Flamengo. Esta vez, fuera de la cancha, pero con un premio igual de importante: la Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó el reclamo del club brasileño por la inclusión de Marcos Rojo y ratificó al Pincha como finalista de la Copa Libertadores. Así, el equipo de Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en busca de su quinta estrella continental.

La noticia, claro, no tuvo el impacto de aquella noche en el Maracaná, cuando Estudiantes resistió casi un tiempo completo con diez jugadores por la expulsión de Baltasar Rodríguez, llevó la serie hasta los penales y tuvo a Fernando Muslera como héroe, con tres penales atajados. Pero seis días después de aquella clasificación histórica, el fallo terminó con la última preocupación que quedaba en Estudiantes.

El defensor tuvo una chance clara en el primer tiempo y dejó la cancha a falta de 15 minutos PABLO PORCIUNCULA - AFP

Todo había comenzado antes de la semifinal. Ante la gran cantidad de bajas en defensa, Estudiantes buscó una solución de urgencia y repatrió a Rojo, que llegó a un acuerdo con Racing para rescindir anticipadamente su contrato. El defensor se incorporó durante la última ventana que la Conmebol permite para modificar la lista de buena fe e ingresó en reemplazo del lesionado Gabriel Neves.

La AFA autorizó a Rojo para disputar competencias locales, pero la Conmebol entendió que su inscripción no cumplía con los requisitos previstos para la Libertadores y decidió no habilitarlo.

El punto de discusión estuvo en el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que contempla excepciones para inscribir futbolistas fuera de los períodos habituales cuando sus contratos finalizaron o fueron rescindidos bajo determinadas condiciones.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su… pic.twitter.com/YGMg5q5DLS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

Para la Conmebol, Rojo había sido registrado fuera del período permitido en el sistema TMS y su situación no cumplía con las condiciones previstas por el reglamento. El mercado argentino había cerrado el 2 de septiembre y el defensor había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de ese mes. Por ese motivo, el organismo sudamericano rechazó inicialmente su inscripción.

Estudiantes recurrió entonces al TAS, que entendió de manera preliminar que la autorización otorgada por la AFA tenía fundamentos suficientes y dictó una medida cautelar para que Rojo pudiera jugar. Pero el tribunal no resolvió la cuestión de fondo ni impidió que la Conmebol analizara después una eventual sanción.

En ese contexto, Medina decidió utilizarlo. Rojo fue titular en Brasil y permaneció en cancha hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tiago Palacios.

Estudiantes celebró en el Maracaná, pero al día siguiente el reclamo de Flamengo puso en duda su lugar en la final MAURO PIMENTEL - AFP

Luego de la primera resolución, el TAS convocó al club brasileño como parte interesada y desde Río de Janeiro anticiparon que, si Rojo jugaba, presentarían una protesta formal. Horas después de quedar eliminado, cumplieron con esa advertencia y llevaron el reclamo ante la Conmebol.

En Estudiantes siempre se mostraron confiados. “No corremos riesgo de no poder jugar la final, hicimos todo bajo asesoramiento. Solo esperamos que se termine de resolver para ver qué sucede en adelante. Lo importante es que Marcos jugó habilitado por el TAS”, había dicho Juan Sebastián Verón este martes, en radio La Red.

En Flamengo, en cambio, mantuvieron la expectativa hasta último momento. El antecedente que alimentaba la ilusión de Flamengo surgía de otros casos de alineaciones indebidas que terminaron con sanciones deportivas: Carlos Sánchez, en Santos, y Luiz Otávio, en Chapecoense, habían protagonizado episodios similares en ediciones anteriores de la Copa y sus clubes perdieron los puntos.

Estudiantes eliminó al campeón Flamengo en el Maracaná, con Muslera como figura en los penales MAURO PIMENTEL - AFP

Palmeiras, futuro rival del Pincha, eligió mantenerse al margen de la controversia. “Estudiantes ganó en la cancha”, sostuvo Abel Ferreira, entrenador del conjunto paulista. Y agregó: “La Conmebol es una organización competente. Un club de la talla de Estudiantes sabe lo que debe y puede hacer”.

El fallo conocido este miércoles terminó con cualquier incertidumbre. La Conmebol rechazó la protesta de Flamengo, mantuvo el resultado del partido y confirmó a Estudiantes en la definición de la Copa.

En La Plata, ahora sí, ya piensan en la final. El club ya trabaja en la organización de los micros que trasladarán a los hinchas y también comenzaron a conocerse detalles de la venta de entradas, que había quedado en suspenso hasta la resolución del caso Rojo.

Los hinchas de Estudiantes ya preparan la caravana rumbo a Montevideo para la final ante Palmeiras MAURO PIMENTEL - AFP

En principio, Estudiantes y Palmeiras dispondrían de unas 11.000 entradas populares cada uno, además de un cupo de plateas.

Casi sin chances en el Clausura y en la pelea por ingresar a la Sudamericana, en Estudiantes todos los cañones apuntan a Montevideo. Será el partido que puede devolverle la gloria eterna después de 17 años y en el que Rojo podrá volver a estar entre los once.