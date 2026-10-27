Formaciones de Boca y River: estos son los posibles equipos para el Superclásico

Tras imponerse el domingo pasado en sus respectivos clásicos, Boca Juniors y River Plate arrancaron la semana de entrenamientos este martes de cara al encuentro que protagonizarán entre sí el próximo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera por el Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Los entrenadores Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio, respectivamente, utilizarán las prácticas para diagramar la formación inicial con la que afrontarán el Superclásico a sabiendas de que el calendario les permite disponer de los habituales titulares porque, después, no tienen otro compromiso próximo y se volverán a presentar dentro de al menos seis días.

Miguel Merentiel y Lautaro Di Lollo serán titulares en Boca en el Superclásico vs. River Gonzalo Colini

En el xeneize, Arruabarrena tiene a disposición a todos los futbolistas, con excepción de aquellos que acarrean lesiones de larga duración como Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Agustín Marchesín. En ese contexto, se especula con que no habrá demasiados cambios en un 11 inicial que sale casi de memoria.

El arquero será Álvaro Montero y los defensores, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo ‘Jagger’ Herrera y Lautaro Blanco, quien descansó ante Independiente y su lugar lo ocupó Malcom Braida. En el mediocampo estará Leandro Paredes, quien ya participó desde el arranque en el triunfo ante el Rojo 1 a 0 y después de haberse recuperado en tiempo récord de un desgarro muscular. A sus costados, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Leandro Paredes es la gran figura que tiene Boca y por supuesto, estará de arranque ante River Gonzalo Colini - La Nación

Las dudas están en la ofensiva porque es la parte de la cancha en la que el ‘Vasco’ Arruabarrena habitualmente hace más cambios. Leonel Flores y Miguel Merentiel parecen inamovibles, pero el centrodelantero, por ejemplo, fue suplente en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama y lo reemplazó Enner Valencia.

El otro lugar se lo disputarían Alan Velasco, Carlos Palacios y Sebastián Villa. De acuerdo a quien elija, es que se definirá el esquema táctico con un volante ofensivo en el caso de que inicien Velasco o Palacios o con tres delanteros si lo hace el colombiano.

Alan Velasco tiene ventaja sobre Sebastián Villa y Carlos Palacios para ser titular ante River en la Bombonera Jorge Saenz - AP

En el Millonario, Ponzio podrá contar para el Superclásico con Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas frente a Racing y puede regresar. No obstante, su reemplazante contra la Academia, Lautaro Rivero, marcó el gol del triunfo y podría disputarle el puesto.

La duda, que se empezará a disipar en los entrenamientos, es si Marcos Acuña está en condiciones de regresar al lateral izquierdo o continúa allí Francisco Ortega. Aníbal Moreno, quien dejó la cancha en el último encuentro, no tiene ninguna lesión y es probable que sea titular porque Fausto Vera descartado por una lesión muscular.

Thiago Almada será titular en River para visitar a Boca en la Bombonera ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa o Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa o Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Así llegan al Superclásico

Boca atraviesa un presente inmejorable porque no solo está en carrera por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en lo que queda del año.

El xeneize derrotó este domingo a Independiente 1 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se clasificó a los octavos de final gracias a que escaló al tercer puesto de la zona A con 27 puntos, la misma cantidad que Vélez, pero con peor diferencia de goles (+10 contra +8); y que Defensa y Justicia, pero con mejor dividendo (+7). Su campaña es de siete triunfos, seis empates y solo una derrota. A su vez, sigue en la cima de la Tabla Anual con 57 unidades, una más que Rosario Central.

River, por su parte, superó el domingo a Racing 1 a 0 en el Monumental y llega en alza al choque con Boca. Para los dirigidos por Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita maquillar un año muy adverso y, también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Paredes de penal.

El elenco del barrio porteño de Núñez se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades gracias a siete alegrías, dos igualdades y cinco caídas mientras que en la Tabla Anual clasifica séptimo con 52, a tres unidades de Vélez que es el último que está ingresando a la Copa Libertadores 2027. De momento, el Millonario se está metiendo en la Sudamericana.

Los últimos cinco Superclásicos