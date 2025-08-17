Central Córdoba empató 1 a 1 frente a Barracas por el Torneo Clausura 2025 (y no hubo polémicas)

Central Córdoba y Barracas Central empataron 1 a 1 en Santiago del Estero, en uno de los partidos que estaba en el foco de todos. Primero, por tratarse del Guapo, el equipo de Claudio Tapia, que tuvo fallos polémicos a su favor. Segundo, por lo que sucedió en varios partidos de este sábado con flojos rendimientos de los árbitros. Nicolás Lamolina fue el juez principal y tuvo una gran presentación en el duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 correspondiente al grupo A.

El marcador se abrió con un golazo. A los 16 minutos, Facundo Bruera maniobró con la pelota por la izquierda y se la dio a Javier Ruiz. El extremó trasladó el balón, gambeteó a José Florentín y sacó un derechazo potente para poner el 1 a 0.

Dos minutos más tarde, se dio una situación protestada por los locales, pero que Lamolina resolvió muy bien. En una acción ofensiva de Central Córdoba, Dardo Miloc saltó a cabecear junto a Lucas Abascia adentro del área: algunos futbolistas y también desde el banco del Ferroviario pidieron penal por un supuesto golpe con el codo en el rostro del defensor, pero el juez explicó muy bien que los dos saltaron igual, por lo que no cobró nada y dejó seguir el juego.

Los minutos siguientes de esa segunda parte del primer tiempo tuvieron paridad, pero los visitantes se fueron al descanso arriba en el marcador y en ese momento, siendo los únicos líderes del grupo.

Ya en la segunda parte, el equipo de Omar De Felippe tuvo un mejor funcionamiento y una actitud más ofensiva. Y a 15 minutos encontró el empate. Tras un córner desde la izquierda, Lucas Abascia ganó de cabeza. Rodrigo Insua salvó en la línea de manera providencial. Sin embargo, el rebote le quedó al defensor, que tuvo su revancha y convirtió el 1 a 1.

En los minutos finales, el partido pudo ser para cualquiera de los dos. Ambos tuvieron la victoria con diferentes chances para alcanzar el segundo gol. La igualdad terminó siendo justa para dos equipos que hace algunos años pensaban en salvarse del descenso, pero que por estos tiempos tienen como objetivo estar más arriba y clasificarse a copas internacionales.

En cuando al arbitraje, Lamolina y sus asistentes tuvieron una actuación correcta. El juez amonestó a dos jugadores por cada lado y los cuatro recibieron las tarjetas de forma merecida. Los jueces de línea no tuvieron mucha incidencia en el duelo, pero en la última jugada, que Central Córdoba llegó hasta el fondo de la cancha con una oportunidad clara, el línea Cristian Navarro levantó muy bien la bandera porque la pelota había salido en su totalidad, a pesar de la protesta de De Felippe.

Lo mejor del partido

Con este resultado, Barracas quedó como único líder de la zona A. El Guapo aprovechó la caída de Estudiantes en la cancha de Banfield por 3-2 y ahora suma 10 unidades. Además, en la general, continúa sexto, en puestos de Sudamericana. Central Córdoba llegó a siete puntos y se ubica séptimo, pero la premisa de los santiagueños estará en la visita a Lanús el próximo jueves en el desquite de los octavos de la Sudamericana. Viajará a Buenos Aires con la ventaja de haber ganado 1 a 0 en su estadio.