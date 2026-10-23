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CF Montréal vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

CF Montréal recibe a Nashville SC en la jornada 32 de la MLS en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos; todo lo que hay que saber antes del partido.

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CF Montréal vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
CF Montréal vs. Nashville SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre CF Montréal y Nashville SC correspondiente a la jornada 32 de la MLS se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a las 14.30 h. El partido tendrá lugar en el Stade Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras haber registrado el mismo resultado en su presentación anterior. El equipo local, CF Montréal, viene de empatar 1-1 frente a Seattle Sounders FC, mientras que la visita, Nashville SC, también igualó por el mismo marcador en su duelo ante San Jose Earthquakes.

Estadísticas del cruce

El duelo en el Stade Saputo enfrenta a dos equipos que atraviesan dinámicas similares en cuanto a resultados inmediatos, buscando en esta jornada 32 romper la paridad que mostraron en sus recientes presentaciones competitivas dentro del certamen de la MLS 2026.

Lo que está en juego

Para CF Montréal, el objetivo es aprovechar la localía para consolidar su posición en la tabla. Por su parte, Nashville SC llega con la necesidad de sumar fuera de casa para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación, en una etapa decisiva del torneo.

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