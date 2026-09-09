Champions League, en vivo: Barcelona ya gana ante Feyenoord con un golazo de Raphinha
En dos turnos, continua la primera jornada de la etapa de liga de la competición europea; televisan Disney+, Fox Sports y ESPN
Una ráfaga de goles
Sttutgart lo ganaba 1 a o a los 20, pero a los 22, llegó el empate. Zlatko Tripić finalizó un contraataque de Viking con un remate de zurda cruzado al segundo palo y estableció el empate 1 a 1.
Sin embargo, el equipo alemán reaccionó y volvió a ponerse al frente. Otra vez Ermedin Demirović, que tiró una diagonal, se metió en el área y definió de derecha para poner el 2 a 1 a los 26.
Otro golazo
Barcelona se pone 2 a 0 ante Feyenoord. Karim Adeyemi recibió recostado por izquierda, vio espacio hacia adelante y no dudó. se acomodó y le pegó de pierna derecha. La colocó en el segundo palo para marcar otra joya para el Blaugrana a los 22 minutos.
¡CIERREN EL CAMP NOU, ES UN GOLAZO! Karim Adeyemi se tuvo mucha fe desde lejos y la colgó del ángulo para el 2-0 de Barcelona vs. Feyenoord.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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Lo gana Stuttgart
Con un toque sutil en el primer palo por parte de Ermedin Demirović, el equipo alemán derrota a Viking de Noruega a los 19 minutos de la primera etapa.
Busca su propia redención
Julián Alvarez fue clave la pasada temporada para llevar al Atlético de Madrid hasta las semifinales del torneo continental donde fue eliminado por el Arsenal (2-1 en el global). De los 20 goles que marcó, la mitad fueron en la Champions League. Desde que llegó al Atlético, en 25 partidos de la Liga de Campeones con el club rojiblanco ha celebrado 17 goles y dado cinco asistencias.
Julián Álvarez parece haber empezado a dar pasos en esa senda tras sus minutos en el partido de la liga española contra el Athletic de Bilbao el sábado. El Atlético perdió 3-0 en San Mamés, pero la media hora que Julián estuvo sobre el césped se mostró activo y tuvo la mejor ocasión de su equipo con una media vuelta que sacó el arquero Unai Simón. “Salvo la de Julián, la verdad es que no tuvimos situaciones importantes para marcar”, reconocía tras el partido el técnico colchonero Diego Simeone.
De todas maneras, el argentino arrancará el partido contra los ingleses en el banco de suplentes. “Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para empezar mañana [por este miércoles]. Seguro que nos ayuda durante el partido”, opinó Simeone en la conferencia de prensa previa al encuentro en Anfield.
Consultado sobre la presión extra que significa saber que la final de la Champions 2026-27 se jugará en el estadio Metropolitano, Simeone respondió: “Para el club es muy importante que se juegue allí. Nosotros tenemos que trabajar un montón. Estamos en fase de crecimientos: muchos chicos nuevos, lo de Julián, los que llegaron tarde de la selección. A nadie le importa, pero es la realidad. Tenemos que ir poco a poco encontrándonos”, postuló.
3' PT Gol de Barcelona
Raphinha hizo un control orientado y dejó en el camino, con un amague, a dos defensores rivales, para sacar un bombazo que abrió el marcador para Barcelona.
¡RAPHINHA, FÚTBOL TOTAL! Infernal golazo del brasileño para abrir el marcador para Barcelona ante Feyenoord en la fecha 1 de la fase liga de la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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Comenzó el partido en Barcelona
Ya se enfrentan Barcelona y Feyenoord en el Camp Nou por el arranque de la Champions League.
Los debut de Barcelona
Los arranques de Barcelona en torneo internacionales le ofrecen un guiño al equipo catalán, ya que ganó 18 de sus últimos 20 estrenos como local entre la Copa de Europa y la Champions League, con sólo un empate y apenas una derrota.
Lo que dejó la primera jornada de la Champions
El martes, Aston Villa venció 3-2 a Brujas, con un gol de Emiliano Buendía, y AEK Atenas derrotó 1-0 a LASK con un golazo de tiro libre. Real Madrid superó 2-1 a Inter, con Lautaro Martínez como capitán y autor de la asistencia para el descuento; Manchester City se impuso 2-0 ante Porto, con una asistencia de Enzo Fernández para Erling Haaland, mientras que Alan Varela y Nehuén Pérez fueron titulares en el conjunto portugués. Además, Borussia Dortmund derrotó 3-2 a Villarreal y Betis dio vuelta su partido ante Lille para ganar 3-2.
Todo listo para el debut
Barcelona dio a conocer su alineación inicial para medirse ante Feyenoord en el Camp Nou. Entre los titulares habrá seis campeones del mundo: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen y João Cancelo; Dani Olmo, Rodri y Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 ⭐️#BarçaFeyenoord | @ChampionsLeague pic.twitter.com/Jq1PHVUXeo— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2026
Horarios y cómo ver los partidos
Los seis partidos se dividen en dos turnos, se disputarán en los siguientes horarios y serán televisados de la siguiente manera:
- 13.45 Barcelona vs. Feyenoord. ESPN y Disney+
- 13.45 Stuttgart vs. Viking. ESPN 3 y Disney+
- 16 Sporting Lisboa vs. Galatasaray. ESPN 4 y Disney+
- 16 Liverpool vs. Atlético de Madrid. Fox Sports y Disney+
- 16 Napoli vs. Arsenal. ESPN y Disney+
- 16 PSG vs. Slovan Bratislava. Fox Sports 2 y Disney+
Comenzamos la cobertura de la segunda jornada
Bienvenidos al minuto a minuto de otra jornada de la Champions League. Se disputarán seis partidos de la primera fecha de la etapa de liga con la presencia de grandes equipos de Europa y también con jugadores argentinos. En el primer turno, Stuttgart recibe al debutante Viking, de Noruega. Además, Barcelona, uno de los candidatos, recibe a Feyenoord.
Los cuatro duelos restantes tendrán un partido estelar: en Inglaterra, Liverpool se mide ante Atlético de Madrid. En este choque estarán presentes Alexis Mac Allister por el lado de los locales y, en el visitante, dirigidos por Diego Simeone, dirán presente Cristian Romero, Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone. Además, juega el bicampeón PSG ante Slovan Bratislava. Napoli-Arsenal, otro de los partidos con muchas figuras.