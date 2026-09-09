Champions League, en vivo: Barcelona ya gana ante Feyenoord con un golazo de Raphinha

Julián Alvarez fue clave la pasada temporada para llevar al Atlético de Madrid hasta las semifinales del torneo continental donde fue eliminado por el Arsenal (2-1 en el global). De los 20 goles que marcó, la mitad fueron en la Champions League. Desde que llegó al Atlético, en 25 partidos de la Liga de Campeones con el club rojiblanco ha celebrado 17 goles y dado cinco asistencias.

Julián Álvarez parece haber empezado a dar pasos en esa senda tras sus minutos en el partido de la liga española contra el Athletic de Bilbao el sábado. El Atlético perdió 3-0 en San Mamés, pero la media hora que Julián estuvo sobre el césped se mostró activo y tuvo la mejor ocasión de su equipo con una media vuelta que sacó el arquero Unai Simón. “Salvo la de Julián, la verdad es que no tuvimos situaciones importantes para marcar”, reconocía tras el partido el técnico colchonero Diego Simeone.