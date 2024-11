Champions League: Real Madrid, aunque no quiera jugar y le duela el drama de Valencia, recibe a Milan y acata el negocio del fútbol

Carlo Ancelotti podría haber ocupado buena parte de su conferencia de prensa respondiendo sobre el inestable momento futbolístico de Real Madrid, goleado en La Liga por Barcelona (0-4) y con el llamado de atención que fue la derrota de visitante ante Lille por la Champions League. O el entrenador podría haber dedicado minutos a evocar su inolvidable etapa como jugador y entrenador de Milan, donde levantó cuatro Champions y rival al que recibe este martes por la cuarta fecha de la competencia europea.

Sin embargo, lo deportivo quedó en un segundo plano, opacado por el drama que se vive en Valencia por las inundaciones y desborde de ríos. Un fenómeno meteorológico conocido con la sigla DANA (Depresión Aislada en Niveles altos de la Atmósfera) que ya provocó más de 200 muertos, desaparecidos y cuantiosos daños materiales en viviendas y carreteras.

Giuliano Simeone, tras convertir el domingo un gol para Atlético de Madrid, muestra una camiseta en apoyo a las víctimas en Valencia PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

La postura que adoptó el fútbol español sobre la tragedia fue y sigue siendo tema de debate y cuestionamientos, ya que solo se suspendieron los partidos en la Comunidad Valenciana y se mantuvo el resto del calendario. Desde varios sectores se señaló a La Liga, la patronal que se encarga de la primera y segunda división, y a los dirigentes de los clubes de falta de sensibilidad y de priorizar el negocio por encima de la devastación que sufren las zonas afectadas. El apretado calendario, sin fechas para recuperar los partidos que se hubieran suspendidos, fue otro de los motivos para mantener la jornada.

Javier Tebas, presidente de La Liga, fue partidario de mantener el cronograma: “Creemos que dentro de la terrible situación que estamos viviendo, el mejor mensaje es no parar, salvo en las zonas afectadas. El mejor mensaje es estar en la primera línea de nuestros puestos de trabajo, dando visibilidad, generando recursos y explicando al mundo que todos estamos manos a la obra para salir adelante”. Solo fueron postergados los dos cotejos previstos en la zona siniestrada: Valencia-Real Madrid y Villarreal-Rayo Vallecano.

Muchas voces, de jugadores y entrenadores, manifestaron que no se sentían en condiciones anímicas de afrontar los partidos, pero que igual lo hacían porque no hubo una medida oficial de postergar la actividad. Uno de los pocos que tomó la decisión de apartarse de un partido fue el delantero de Barcelona Ferrán Torres, nacido en Valencia. “Hoy no tengo fuerzas ni para ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país dé un paso adelante. El Estado está fallido”, publicó Torres en su cuenta de Instagram. El entrenador Hansi Flick fue comprensivo con el atacante: “Entiendo perfectamente que Ferrán no estuviera capacitado para estar aquí. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol”.

El dolor de Ancelotti

Ancelotti abrió la conferencia de prensa sin necesidad de una primera pregunta: “Ha sido una semana con una gran tragedia y tenemos tristeza. Esta es la sensación. Estamos muy cerca de Valencia y de todos los pueblos afectados, ojalá se pueda resolver pronto. Quiero que comprendan que hablar de fútbol es complicado. También jugar al fútbol. Nosotros somos parte de este país. Y esto afecta mucho. Por respeto a todos, intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol. También, para mí, es un partido especial el de mañana. Intentaré hablar lo menos posible”.

Consultado sobre si había tenido sentido jugar el fin de semana, Ancelotti respondió: “Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta, pero nosotros no somos los que mandamos. Los que están arriba deben tomar esa decisión”.

También atendió a los medios el lateral Lucas Vázquez, con un mensaje en línea con lo expresado por su director técnico: “Nuestra fuerza es cero, hacemos lo que nos mandan. El fútbol está en un segundo plano. Lo importante es el pueblo. Con estas tragedias es difícil aislarse. En el vestuario estamos todos muy tristes. Hay mucha gente sufriendo y eso afecta a todos. Tenemos que hacer cosas que no nos apetece hacer. Esto es, lógicamente, jugar al fútbol”.

Vicente Moreno, presente en Masanasa para ayudar a sus vecinos tras la Dana. #DeportePlus#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/pmBTZzpSR0 — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) November 3, 2024

Desde los medios de prensa se censuró que el fútbol y organismos estatales no hubieran reaccionado de una manera más enérgica y contundente. En un editorial del diario El País, se escribió: “Dice Ancelotti que los futbolistas y los entrenadores no tienen la fuerza necesaria para suspender una jornada de Liga. Cuesta creerlo. Le ha faltado un líder a esta revuelta que se ha quedado solo en lamento. Un lamento compartido, sí. Pero poco más. No reaccionó Javier Tebas (presidente de La Liga), ni lo hicieron los clubes. Por solidaridad. Por comprensión hacia esos actores principales que no podían pensar en el balón, sino en palas y cepillos. Tampoco asumió el mando el Consejo Superior de Deportes, que bien podría haber suspendido la competición ni que fuera por un fin de semana. En señal de luto (...) Este martes vuelve el fútbol, vuelve la Champions. Y nadie le sorprende. No se parará el mundo”.

Aun sin interrumpir la actividad, algunos integrantes de diferentes planteles se involucraron directamente en la ayuda a los damnificados. Tras el cotejo del sábado de Osasuna, el director técnico Vicente Moreno, oriundo de Masanasa, uno de los lugares afectados, se ocupó de sacar agua y barra de su casa familiar. “Lo que quiero es estar ayudando a mi familia y a mis amigos”, expresó Moreno, sin poder contener las lágrimas.

Futbolistas de Valencia y Levante, como Pepelu, Gayá y Jaume Domenech, al igual que jugadoras de los equipos femeninos, se pusieron al servicio repartiendo comida y elementos de limpieza.

Pablo Fornals se ha roto en directo hablando de Valencia. Imposible no emocionarse:



🎥@DAZN_ES

pic.twitter.com/fwS0NxSZ6B — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 3, 2024

Pablo Fornals, autor del gol de Betis en el empate con Athletic Bilbao y nativo de Castelló de la Plana, se quebró luego del encuentro: “Joder, no podemos controlar el medioambiente, pero sí cómo se hacen las cosas. Todos tenemos amigos allí y no es un día para celebrar nada”.

En las redes también quedó registrada la colaboración del exfutbolista argentino Tino Costa, que jugó en Valencia entre 2010 y 2013, con pasos posteriores en nuestro país por San Lorenzo y San Martín de Tucumán. De 39 años, Costa, que en la imagen está acompañado por otro jugador retirado, el español Roberto Soldado, expresó: “Para estar sentado en el sofá y no hacer nada, me nació el ir. Una vez acabada mi carrera como jugador, decidimos vivir en Valencia por la calidad de vida, por el trato y porque nos encontramos muy bien. Todo esto muy duro. Lo que se está viviendo es muy difícil de imaginar. Estar ahí en primera persona es muy difícil. Me impactó la primera casa, en La Torre. Estaba una señora sola y me pidió que no tirase los juguetes de los niños, y se me vino el mundo abajo”.

👏La solidaridad del exjugador del Valencia Tino Costa con las víctimas de la DANA



➡️"Para estar sentado en el sofá y no hacer nada, me nació el ir" https://t.co/FlxdvpjX2Z — COPE (@COPE) November 3, 2024

