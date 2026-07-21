Chapecoense vs. Flamengo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Chapecoense recibe a Flamengo en la jornada 19 de una nueva fecha del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Chapecoense y Flamengo correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 22 de julio a las 21.30 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.
El momento de los equipos
Chapecoense afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-0 frente a Bahia. Por el contrario, Flamengo llega con el ánimo en alto después de haber conseguido una victoria contundente por 3-0 ante Coritiba en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
El partido pone frente a frente dos realidades distintas en cuanto a rendimiento inmediato. Mientras que el conjunto de Chapecó buscará hacerse fuerte en el Arena Condá para cortar su racha negativa, el elenco visitante intentará prolongar su buen presente futbolístico y ratificar el funcionamiento mostrado en su reciente triunfo.
Lo que está en juego
Para Chapecoense, sumar puntos en condición de local resulta fundamental para escalar posiciones en la tabla y alejarse de la parte baja. Flamengo, por su parte, buscará capitalizar su buen momento para mantenerse firme en los puestos de vanguardia y seguir prendido en la lucha por el título del Brasileirao Serie A 2026.
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