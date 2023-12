escuchar

El Chelsea, un grande que sigue en horas bajas, vivió una nueva decepción este domingo al perder 2-1 en el campo del Wolverhampton, en el último partido de la 18ª jornada de la Premier League. Con esta octava derrota de la temporada liguera, el entrenador argentino Mauricio Pochettino queda en una situación delicada. Su equipo es décimo de la tabla con 22 puntos, a 18 puntos del líder Arsenal y a 17 del podio, que completan Liverpool (2º) y Aston Villa (3º).

En el partido de este domingo, el único del programa de la liga inglesa, los ‘Wolves’ abrieron el marcador gracias al gabonés Mario Lemina, que marcó de cabeza en un saque de esquina lanzado por el español Pablo Sarabia, en el minuto 51. Matt Doherty, en el área, firmó el segundo del Wolverhampton ya en el 90+3. El francés Christopher Nkunku, que había entrado en el partido en el 58, acortó para el Chelsea en el 90+6, marcando de cabeza tras un centro de Raheem Sterling, pero ya sin tiempo para que los londinenses evitaran la derrota. El Chelsea pagó caro sus errores de la primera parte, en la que tuvo un alto número de oportunidades, pero sin puntería.

”Estamos muy decepcionados porque creo que merecimos mucho más. Esta competición te hiere cuando no eres lo suficientemente clínico”, declaró Pochettino a Sky Sports. ”Somos un equipo joven. Tenemos jugadores que están por primera vez en esta liga y necesitan adaptarse”, señaló. Es la cuarta derrota del Chelsea en sus últimos seis partidos en Premier League, un balance pésimo para un equipo que no consigue reconducir el rumbo y que está a años luz del nivel que le permitió conquistar la Champions League en 2021.

Chelsea tuvo dos ocasiones muy claras durante el partido, la primera a los 31 minutos del primer tiempo a través Raheem Sterling que falló un increíble mano a mano cuando tenía dos compañeros a su lado y en la segunda parte, a los 18′, el portugués Toti salvó en la línea un remate del francés Christopher Nkunku que pudo haber sido el 1-1.

El Chelsea, ahora propiedad de Todd Boehly y el grupo Clearlake Capital, ha gastado en fichar futbolistas unos 900 millones de libras (1.034 millones de euros) en las tres últimas ventanas de pases. En el último verano europeo concretó el pase más caro de la historia de la Premier League: incorporó al ecuatoriano Moisés Caicedo -de Brighton- por 133 millones de euros. Apenas seis meses antes había comprado a Enzo Fernández, flamante campeón del mundo con Argentina, por 121 millones de euros, a Benfica (Portugal).

Precisamente Fernández, llamado a ser eje del equipo, vio esta tarde el partido desde la platea, por estar lesionado. El miércoles pidió salir durante el primer tiempo en el partido ante Newcastle por la Copa de la Liga -que Chelsea ganó-. Sufre una pubalgia desde hace semanas, y por ahora no logra recuperarse completamente. De hecho, sus compañeros lo consolaron luego del triunfo del miércoles, mientras él permanecía con los ojos vidriosos.

La contratación de Pochettino no provocó todavía la reacción que se esperaba, luego de la caótica temporada anterior en materia de entrenadores. Boehly, que compró el club ante la obligación de venta que cayó sobre Roman Abramovich por la invasión de Ucrania, hizo pasar a cuatro directores técnicos durante el curso 2022/23: Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard.

Duodécimo en la temporada anterior, Chelsea quedó al margen de todas las copas europeas. Sus esfuerzos y motivaciones están concentrados en la Premier League. Lo conseguido hasta aquí es muy poco. Teniendo en cuenta la impaciencia de Boehly en una actividad, el fútbol, en la que invierte por primera vez y desconoce sus dinámicas, ¿Pochettino pasa a estar en la cuerda floja, más allá de que tiene contrato hasta junio de 2025?

El partido de este domingo en Wolverhampton había venido precedido de cierta controversia por la protesta de sectores de la hinchada y de algunos protagonistas del duelo al jugarse en el día de Nochebuena. No había partido de la Premier League un 24 de diciembre desde 1995. El propio Pochettino había protestado con motivos personales: “No estoy contento porque el 23 es el aniversario con mi mujer y el 24 es una fecha importante por la noche para los argentinos. Ni los aficionados están contentos con esta decisión ni yo lo estoy tampoco”. Y siguió: “Vamos a tener que entrenar el día 25. No podemos parar porque tenemos otro partido el día 27. No me voy a quejar, pero el (Crystal) Palace jugó el jueves contra el Brighton. Hay una diferencia en la recuperación. La organización debería mejorar porque no es justo”.

La siguiente jornada, la decimonovena, será la última de la primera vuelta en el campeonato inglés y se jugará de martes a jueves. El martes, en el tradicional ‘Boxing Day’ del 26 de diciembre, el Liverpool se desplaza al campo del Burnley y el Aston Villa visita ese mismo día al Manchester United. El líder Arsenal, que tiene un punto más que Liverpool y Aston Villa, recibirá el jueves al West Ham (6º). El Manchester City (5º), recién regresado de Arabia Saudita, donde el viernes ganó el Mundial de Clubes superando 4-0 al Fluminense brasileño en la final, juega el miércoles en el campo del Everton (16º). Ese mismo día, los jugadores de Chelsea y Pochettino se pondrán a prueba ante su propio público, en el estadio Stamford Bridge, donde recibirán a Crystal Palace, otro equipo londinense.

