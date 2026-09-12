Chicago Fire FC vs. New England Revolution por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chicago Fire FC y New England Revolution, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este domingo 13 de septiembre a las 18.30 h en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois.

El momento de los equipos

Chicago Fire FC llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 ante Inter Miami CF en su presentación anterior. Por su parte, New England Revolution atraviesa un presente positivo luego de haber conseguido una victoria por 2-1 frente a New York City FC en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Soldier Field para reencontrarse con el triunfo, mientras que el conjunto visitante arriba con la confianza alta tras su reciente éxito. Ambos equipos se preparan para un enfrentamiento clave en la parte central de la temporada regular de la MLS 2026.

Lo que está en juego

Los tres puntos en disputa son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes en la conferencia, buscando escalar posiciones en la tabla hacia el cierre de esta etapa del certamen.