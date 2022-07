Chicho Serna respaldó enfáticamente a Hugo Ibarra en Boca: “Ojalá no sea sólo hasta diciembre”

De manera muy similar a la del año pasado, con el entonces interinato de Sebastián Battaglia, Mauricio “Chicho” Serna ratificó de manera contundente la continuidad de Hugo Ibarra como director técnico de Boca hasta el final de la Liga Profesional de Fútbol, en una serie de entrevistas que el integrante del Consejo del Fútbol concedió a canales televisivos. Consultado frente a la posibilidad de que el club busque un DT mientras el “Negro” ocupe el cargo, Serna no dejó lugar a dudas: “Si hemos venido repitiendo que nuestro cuerpo técnico está ratificado hasta diciembre, no estaría bien que nosotros estuviéramos por fuera hablando con otros entrenadores”, aseveró en TyC Sports.

Pero no conforme con eso, Serna fue aun más allá: “No sólo tenemos respeto, sino también confianza en este cuerpo técnico. No vamos a buscar otro entrenador hasta el último día en que estén acá. Ojalá no sea sólo hasta diciembre; ojalá sea mucho más”, continuó el colombiano, deslizando la posibilidad de que se repita el escenario de 2021, pero con Ibarra en lugar de Battaglia.

Ibarra dirigía la reserva de Boca, con Serna como asistente. Boca Juniors

Además, el colombiano ratificó que la directiva elegirá a fin de año cuál camino seguirá, sin definiciones hasta entonces. “En diciembre nos sentaremos, evaluaremos todas las posibilidades y miraremos qué decisión se tomará. Nos causa risa porque nosotros prendemos la televisión y cada día llegan más informaciones de que estamos buscando entrenador, y no es así. Pero entendemos cómo es el juego de la política en el club”, lamentó.

Por otro lado, Serna señaló que puertas adentro la dirigencia de Boca está conforme con lo hecho por el ex defensor en las últimas semanas: “Ibarra está feliz. Nosotros también. Viene trabajando muy bien, encontrando lo mejor de los jugadores, potenciando unos, y en otros casos, tratando de recuperarlos, en armonía. Su experiencia en la reserva fue llena de felicidad; terminamos bicampeones”, destacó.

Serna, sobre el despido a Battaglia

Además, el ex mediocampista xeneize volvió a referirse al despido a Battaglia, del quien consideró que “cumplió su ciclo”. Y subrayó que desde dentro del club se lo respaldó en sus horas más críticas: “Hubo un partido contra Godoy Cruz en que jugamos mal, y tras el cual para todo el periodismo y muchos de nuestros hinchas había que sacar a Battaglia. El único que estaba convencido de que no era el momento era el Consejo. Por eso se le dio continuidad”.

Según Serna, Carlos Izquierdoz pidió ser transferido. Juan Ignacio Roncoroni - Pool EFE

Por último, Serna confirmó también que Carlos Izquierdoz, el capitán, está ultimando detalles para emigrar a Sporting, de Gijón, de la segunda categoría española: “En las próximas horas se estará cerrando todo el tema para que continúe su carrera en España. Él nos ha pedido ser transferido”, aclaró en DirecTV Sports.