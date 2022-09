Chile: colapsó una tribuna del estadio Monumental durante un banderazo y hay hinchas de Colo Colo heridos

Una de las tribunas del estadio Monumental, de Santiago de Chile, colapsó mientras hinchas de Colo Colo realizaban un banderazo en la previa del clásico con Universidad Católica, que puede darle al Cacique un nuevo título. Se trata del sector Cordillera del coliseo deportivo, en donde el peso de los fanáticos que se ubicaron indebidamente en el lugar provocó el derrumbe de parte de la estructura. La práctica pública había sido autorizada como motivación en la antesala al encuentro entre los albos y Universidad Católica. El Metro de la capital trasandina informó que se encuentran cerradas las tres estaciones más próximas al estadio.

Los primeros informes extraoficiales, publicados por los diarios locales La Tercera y El Mercurio, indican la existencia de al menos diez heridos. Al lugar concurrieron los Bomberos y vehículos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para asistir a las personas lastimadas. “En forma preliminar se están evaluando por parte de personal SAMU a cuatro personas que tendrían lesiones, nadie de gravedad”, señalaron fuentes de la policía de Santiago citadas por la prensa local. Colo-Colo, líder del torneo chileno con 11 puntos de ventaja, recibirá este domingo desde las 15 a Universidad Católica en un partido de la 26ta. fecha que puede marcar su coronación en caso de ganar y que no lo hagan sus escoltas Coricó Unido y Ñublense.

“Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”, comentó el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón tras enterarse de lo sucedido.

Con la llegada de las ambulancias para atender a las personas heridas y el caos desatado en este recinto deportivo, quedó suspendida la actividad que había agrupado a alrededor de 15.000 hinchas del “Cacique” en la previa del clásico. Según apuntó el portal La Hora, este incidente podría poner en peligro el desarrollo del partido del domingo 2 de octubre entre los Albos y Cruzados.

El momento exacto en que cayó el techo del Estadio Monumental 🚨



Tras esto, el plantel de Colo-Colo se fue a los camarines y se dio por finalizado el Arengazo 😯



📽️: @prensapopularcl pic.twitter.com/SsHPdu8Ddh — Sentimiento Popular (@prensapopularcl) September 30, 2022

El momento del susto en medio de la fiesta: así colapsó una estructura del techo del estadio Monumental en el sector Cordillera, durante el arengazo de Colo-Colo previo al duelo vs. U. Católica. pic.twitter.com/SMC7aVl3uk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2022

🔴 [IMÁGENES SENSIBLES]

No aguantó más: hincha cayó luego de soportar unos minutos colgado en posición de simio tras el colapso del techo del Estadio Monumental. pic.twitter.com/JBK7fWAyl6 — El País Chile (@elpais_chile) September 30, 2022

#AHORA Bomberos trabaja en colapso de estructura mentalice en interior de #estadiomonumental, se desconoce la cantidad de lesionados #macul https://t.co/rCPCHyEPeV pic.twitter.com/wzR1VaF4TS — Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (@BomberosNunoa) September 30, 2022