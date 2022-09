El futuro de Lionel Messi: los detalles de la renovación de su contrato con PSG

Al momento de concretarse su sorprendente pase de Barcelona a PSG, Lionel Messi firmó un contrato por dos años con el club parisino. El primero de ellos fue indudablemente complicado y tumultuoso, a pesar de la obtención de la Ligue 1 el pasado abril, pero las señales iniciales de la actual temporada son mucho más positivas, con un funcionamiento más armonioso junto a sus socios Neymar y Kylian Mbappé en un rol de asistidor y creador de juego. Pero el vencimiento de su vínculo actual, en junio de 2023, transforma a su renovación en una carrera contrarreloj en la que estaría involucrado el propio conjunto catalán, que no ve con malos ojos un posible regreso.

En Francia ya estaría en marcha el trabajo para conseguir su firma. Según informó este viernes Manu Carreño, del medio español Cadena SER, la cúpula de PSG ya le habría ofrecido a la Pulga renovar bajo términos muy similares a los actuales (una cifra de 30 millones de euros anuales) por un año más, con opción a extender ese acuerdo hasta 2025. Respondería a las intenciones que el director deportivo Luis Campos había expresado en una entrevista con RMC Sport: “Le pregunté a Messi si quería quedarse y le dije que espero que se quede aquí durante mi mandato aquí [3 años]”, afirmó. “Estoy muy satisfecho con Leo”.

Luis Campos, director deportivo de PSG, manifestó su deseo de que Lionel Messi extienda su vínculo con el club PSG - Twitter Oficial de PSG

No obstante, en Cataluña no descartan montar un operativo retorno. Durante la tarde del miércoles, el vicepresidente económico de Barcelona, Eduard Romeu, despertó la ilusión del hincha blaugrana por volver a ver al máximo goleador histórico de su equipo vistiendo su camiseta: “Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un ícono del club, esta siempre será su casa”, aseguró en una entrevista con el programa radial El Matí de Catalunya.

No obstante, Romeu se encargó inmediatamente de poner ciertos matices a sus declaraciones, relacionados a la situación económica del club y la determinación que deba tomar el propio Messi: “Seguro que es algo que podemos hacer, pero sería una decisión técnica y del jugador”, advirtió. “Aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé. Rebajamos la masa salarial en 150 millones, hicimos un esfuerzo este verano con los salarios, y como sería gratis es algo que podemos hacer”, concluyó el dirigente.

Se espera que cualquier decisión que tome Messi sobre su futuro en su carrera sea postergada por sus compromisos con la selección argentina en el Mundial de Qatar ANDRES KUDACKI - AFP

Aunque desde Cadena SER indican que Leo ya está estudiando la oferta para continuar en su club actual, se espera que, tal como lo hizo durante la Copa América 2021, no tome una determinación hasta que termine de cumplir con sus compromisos con la selección argentina en lo que es su máximo objetivo de corto plazo, el Mundial Qatar 2022. Claro que el escenario es sumamente distinto: el contrato de Messi con Barcelona expiró durante el torneo continental el año pasado, y ahora no tendrá la misma urgencia para tomar una decisión. Sí será de suma urgencia para PSG, dado que a partir de enero Messi podrá negociar con cualquier club que le ofrezca un precontrato, una situación que bien podría aprovechar Barcelona para repatriarlo.

La Pulga ya ha manifestado las dificultades que atravesó durante ese primer curso en Francia, pero la llegada de Christophe Galtier y su adaptación a la vida en París parecen haberle otorgado a Messi un nivel de estabilidad del que hace tiempo no disfrutaba. También es sabido que la relación entre él y el actual presidente culé, Joan Laporta (a quien apoyó en las elecciones de marzo de 2021), no es la mejor desde que se hizo imposible su continuidad en España. Pero si algo demostró la saga de su arribo inicial a PSG en agosto del año pasado es que todo puede cambiar en cuestión de días.