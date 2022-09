Racing juega su propio Mundial con los arqueros: Gabriel Arias, Chila Gómez y Matías Tagliamonte se turnan para ser figura

Buena parte de las razones de que Racing aún se mantenga en la pelea a seis fechas del final de la Liga Profesional de Fútbol hay que buscarlas en este extraño campeonato que le entregó múltiples oportunidades. Y también, debajo de los tres palos del arco propio. El de La Academia es un caso inédito: sus tres arqueros sostuvieron al equipo con sus atajadas en distintos partidos de este torneo. Si la distancia entre el equipo de Fernando Gago y Atlético Tucumán es de cuatro puntos se debe a las intervenciones clave de Gastón “Chila” Gómez, Gabriel Arias y Matías Tagliamonte, que fueron figuras en algunos tramos de este torneo.

Gómez arrancó el año como el arquero titular de Racing. Fue una apuesta fuerte de Gago, que con Arias recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados, se inclinó por darle la confianza al marplatense, que había respondido cuando le tocó pero nunca le había llegado la chance grande. El Chila tuvo un muy buen primer semestre. Ya en este torneo, fue la figura del equipo en el empate 0 a 0 ante Barracas Central, en la cancha de All Boys. Ese, curiosamente, fue su último partido. En otra decisión importante, el entrenador resolvió que para la jornada 13° Arias recuperara el lugar que había perdido en noviembre pasado cuando se lesionó. El neuquino tuvo dos atajadas espectaculares sobre el final del partido, con las que salvó el empate ante Boca. Ahora, con Arias convocado a la Selección de Chile para esta pasada fecha de amistosos, Gago volvió a jugársela al darle el buzo de titular a Matías Tagiamonte.

El entrenador le cobró a Gómez no haber estado a disposición en cinco de los ocho partidos en los que Arias recuperó la titularidad. Y no lo convocó ante Unión, aunque Chila ya no sentía molestias en el sóleo de la pierna derecha. El 1 ante el Tatengue fue Tagliamonte. El rafaelino fue la figura del encuentro: con Racing en desventaja, tuvo una doble tapada espectacular al inicio del segundo tiempo que dejó al equipo con vida. Luego vino la remontada y la ilusión de que la Academia puede pelear el campeonato.

“La atajada de Matías fue clave porque generó un cierto impulso en los chicos que sintieron que todavía estaban en partido. Sin dudas que el aporte de los arqueros es un respaldo que el equipo siente. Los tres rindieron muy bien. Pero obviamente que ataja uno solo. Creo que la confianza que tiene el que le toca entrar es parte de la convivencia que tienen los chicos en la semana”, dijo Gago en conferencia de prensa después del partido. Y agregó: “A Matías lo ví muy bien la semana, me decidí que tenía que atajar él. Es un arquero con gran personalidad, confío mucho en él”. En la nota dentro de la cancha tras haber sido elegido la figura del partido en la transmisión oficial, Tagliamonte dijo: “Muy contento por la oportunidad que me dio el técnico, por el apoyo de mis compañeros. Cuando me dijeron que me tocaba jugar empecé a sentir los nervios previos, pero muy contento por cómo respondí”.

Matías Tagliamonte, José Ramírez (preparador de arqueros), Gastón Chila Gómez y Gabriel Arias, en un alto en el entrenamiento de Racing Prensa Racing

Cuando Boca fue campeón en el Apertura 2008 precisó de sus tres arqueros. El torneo lo inició Mauricio Caranta , que luego fue apartado por Carlos Ischia. Lo suplantó el juvenil Javier García , con un rendimiento irregular. En el partido decisivo ante Tigre, García salió lesionado. El debutante Josué Ayala fue quien terminó como el arquero del campeón.

El tema del tercer arquero suele instalarse cada cuatro años, en las previas mundialistas como este 2022. Sólo Bélgica y Checoslovaquia en 1982 utilizaron sus tres arqueros. En muchas ocasiones, los seleccionadores suelen llevar a un tercer guardameta más joven para que gane roce, como pasó con Ubaldo Matildo Fillol en el Mundial 74. Con la particularidad de que en Alemania el Pato se dio el gusto de atajar ante la selección local en el último partido. Con Argentina ya eliminada tras las derrotas ante Holanda y Brasil, el técnico Vladislao Cap decidió darle descanso al titular Daniel Carnevali. El suplente Pepé Santoro no aceptó el “premio consuelo” en el último partido. Y la chance le cayó a Fillol, que cuatro años después sería un pilar del campeón en el Mundial 78.

En esta Liga Profesional de Fútbol, Racing juega su propio Mundial con los arqueros. “En los años que llevo en el arco no me había tocado nunca que los tres arqueros tengan participación -dice José Ramírez , el especialista en el puesto que tiene Gago en su cuerpo técnico-. Para mí es un lujo trabajar con Gabi, con Chiqui y con Matías. Los tres están a la altura y lo pudieron demostrar”. Ramírez cuenta que más allá de quien ataje en la semana el trabajo es el mismo para los tres, además de Daniel Juárez, arquero de la Selección Sub 20. Y que lo de responder en intervenciones clave es parte de la preparación: “En un club tan grande como Racing, más con la idea de Fernando, sabemos cómo serán los partidos. Y la idea es planificar cada semana de trabajo para que ellos puedan estar preparados a lo que enfrenten cuando les toque jugar”.

Las estadísticas de Opta también respaldan esa sensación de que Racing le debe puntos a sus arqueros. En ocho partidos, Gabriel Arias suma 30 atajadas de los 37 remates recibidos. “Pero el punto no es solo la cantidad de salvadas, sino la dificultad de las mismas: el chileno tiene un saldo positivo de 3.2 goles prevenidos lo que indica que, al menos en términos probabilísticos (y simplificando la métrica), Racing debió recibir tres goles más durante estos partidos”, explica el especialista en datos aplicados al juego Matías Conde. Con Gómez pasa algo parecido: en 12 partidos contuvo 31 de 42 remates, también con un saldo positivo de 1.8 goles prevenidos.

Chila Gómez y Gabriel Arias alternaron durante la actual Liga Profesional en el arco de la Academia Prensa Racing

El aporte de Tagliamonte ya fue dicho: primero tapó un cabezazo a quemarropa de Junior Marabel y luego, en el rebote, se hizo enorme ante el remate de Franco Calderón. Con 24 años, el rafaelino tiene apenas seis partidos con la Academia: dos en Copa Argentina, dos en Sudamericana y dos en el torneo local. “Matías llegó como una apuesta. A fuerza de laburo y aprendiendo de los que tiene adelante se ganó su lugar. Pudo asimilar el paso que dio desde Atlético. Tiene un biotipo de arquero europeo, con una estructura física increíble, es un arquero de achique. Tiene un futuro y un potencial increíble”, lo describe el entrenador de arqueros José Ramírez, quien convive a diario con ese “plantel aparte” que a veces parecen los arqueros.

El del guardameta, suele decirse, es un puesto ingrato y solitario. Eso no corre en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. El puesto es cosa de tres: Racing aún se sostiene en la tabla gracias a las tapadas de Gómez, Arias y Tagliamonte.