Chile vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Chile y Brasil protagonizarán el próximo jueves un duelo de seleccionados muy necesitados de puntos en el marco de la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado a las 21 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el argentino Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.67 contra 6.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.10.

La previa de Chile vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 Canchallena

El presente de ambos combinados no es el mejor. El conjunto trasandino no levanta cabeza ni siquiera con Ricardo Gareca al frente y, de momento, se está clasificando a la próxima Copa del Mundo porque se ubica noveno con apenas cinco puntos producto de un triunfo, dos pardas y cinco caídas, las últimas tres seguidas. En su última presentación lo superó Bolivia 2 a 1 y ello generó un sinfín de críticas hacia el entrenador argentino incluso de referentes como Arturo Vidal que ya no es tenido en cuenta en las convocatorias a pesar de que está activo en Colo Colo.

La Canarinha sí está en zona de clasificación a la cita ecuménica venidera porque marcha quinta con 10 unidades gracias a tres victorias, una parda y cuatro derrotas. Sin embargo, su actualidad está lejos de sus épocas de gloria y está obligado a subir su nivel porque fue eliminado en cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024 y lleva cuatro derrotas en los últimos cinco duelos en las eliminatorias sudamericanas. Para esta ventana de duelo el DT Dorival Júnior no cuenta con, además del sabida baja de Neymar, Alisson Becker, Éder Militão y Vinícius Júnior. El delantero de Real Madrid, principal candidato al recibir el Balón de Oro a fines de octubre, no muestra todo su potencial con la camiseta de su país desde hace varios juegos, pero es una pieza clave del andamiaje.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue en 2022 por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 y se impuso Brasil 4 a 0 como local. Unos meses antes, por el mismo certamen pero en Santiago, la Verdeamarelha sonrió pero 1 a 0.

