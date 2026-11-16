Chile vs. Colombia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chile y Colombia correspondiente a la jornada 1 de la fecha de amistoso internacional se disputará este martes 17 de noviembre a las 20.00 h en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la ciudad de Santiago.

El presente de los seleccionados

El equipo local, Chile, llega a este compromiso con el objetivo de revertir su imagen tras su reciente presentación, en la cual cayó derrotado 1-0 precisamente ante su rival de turno. Por el lado de la visita, Colombia arriba con el envión anímico que significó el triunfo 1-0 en el último cruce ante el conjunto chileno, buscando mantener la regularidad en esta etapa de preparación.

Estadísticas recientes

El antecedente inmediato entre ambos seleccionados favorece al equipo colombiano, que logró imponerse por la mínima diferencia en su duelo anterior. Este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad para que Chile ajuste su propuesta futbolística ante un adversario que demostró solidez defensiva en el choque previo.

Lo que está en juego

Más allá del carácter amistoso del cotejo, el resultado es fundamental para el rodaje de los planteles y la consolidación de las ideas tácticas de ambos cuerpos técnicos. Mientras Colombia busca ratificar su buen momento, Chile intentará hacer valer la localía para retomar la senda del triunfo y fortalecer el proyecto colectivo frente a su público.