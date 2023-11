escuchar

Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), abrió la Asamblea General Ordinaria en duros términos contra el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien lo trató de “populista” y de tomar “decisiones imperdonables”.

Chiqui Tapia se mostró muy suelto. “Por si no lo saben, acá habla el imperdonable. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”, comenzó su discurso Tapia en un claro tono irónico y con la complicidad de sus dirigentes. Fieles laderos de su pensamiento.

La ironía fue en respuesta a Mauricio Macri. El expresidente de la Nación sostuvo días atrás: “La AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable ” . Además, se refirió al grotesco de la Copa de la Liga, compuesta por 28 equipos. “En el mundo se juegan con 20 equipos”, sostuvo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en una antigua reunión

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) somete este jueves a votación de los dirigentes la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al estatuto. El plebiscito se lleva a cabo en el marco de la Asamblea Ordinaria que se realizará desde las 16 en el estadio de Futsal del predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Según un documento, la AFA sumó a la orden del día de la Asamblea Ordinaria (convocada por Boletín el pasado 9 de noviembre) la votación para la incorporación de las SAD al estatuto de la entidad.

“El próximo jueves 23.11.2023, a la finalización del último Punto a tratar por la Asamblea General Ordinaria, se someterá a votación de los señores Delegados sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas al Estatuto Social de la AFA. La votación tendrá el carácter de Plebiscito y su resultado será incorporado al Acta de la Asamblea”, indica el texto que la AFA envió a los clubes.

Claudio Tapia apoyó la candidatura de Sergio Massa Fabián Marelli

Este plebiscito se da luego del masivo rechazo de los clubes del fútbol argentino contra las SAD que se concretó el pasado 11 de noviembre, días antes del balotaje presidencial. De acuerdo al mencionado boletín, los cinco clubes más importantes del fútbol argentino deberán estar representados por sus miembros titulares o suplentes.

Tapia, además, ratificó su rechazo a las sociedades anónimas y su respaldo al modelo actual de gestión. “Las SAD’s es algo que algunos ven como algo superador de lo que apoyamos, que son las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Incluso algunos lo tienen fijado en sus estatutos. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo”, advirtió.

No son días fáciles para Tapia. La incertidumbre del futuro de Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado, lo puso en el foco de la escena. Fanático de los códigos del fútbol, Tapia entiende que los cuestionamientos que recibió de su empleado -porque fue el destinatario del mensaje- deberían haberse hecho en privado.

En el vestuario del predio de Ezeiza, ahora rebautizado Lionel Andrés Messi. O en la propia oficina del presidente, donde tantas veces hablaron de fútbol, tomaron mate o posaron para las redes sociales. En el universo del presidente de la AFA la palabra clave es “lealtad”. Y eso implica decir las cosas de frente.

Quienes conocen la relación entre el entrenador de la selección y el presidente (que también se jacta de ser el “hincha número 1″ del equipo nacional) de la AFA saben de los cortocircuitos recientes. Hay varias cuestiones que irritan al líder del vestuario albiceleste. Algunas, puntuales, tienen que ver con la logística de los desplazamientos de la selección, y hasta con los rivales elegidos para los partidos amistosos. Una muestra: los amistosos de la fecha FIFA de junio. Tapia eligió hacer caja y organizó un “tour de los campeones del mundo” por Asia. Un partido en Beijing contra Australia. Siete millones de dólares. Scaloni, aunque no lo diga en público, quería rodaje contra los grandes. Y, mejor aún, en Europa y no en el otro lado del mundo. Los otros rivales amistosos de este 2023 fueron Panamá y Curaçao. Ninguna potencia. En marzo del año que viene, por caso, Inglaterra estaba libre para jugar en la fecha FIFA. Lo cerró Brasil, que no tiene entrenador permanente y tambalea en las eliminatorias.

“Tapia está todo el tiempo en el vestuario y eso a veces molesta”, cuenta un allegado al equipo nacional. El dirigente, en una vereda opuesta de Macri más allá de la hipótesis de las sociedades anónimas, atraviesa días complejos. Se refugia, al menos, entre sus pares, que suelen estar de acuerdo con sus decisiones. El sitio de la AFA publicó un puñado de sus declaraciones. Estas son las principales:

Chiqui Tapia, siempre cerca de Lionel Messi @tapiachiqui

1) “Estamos finalizando un año muy importante. En lo deportivo, estamos primeros en el ranking mundial y primeros en las Eliminatorias. Estamos muy cerca de cumplir un año de haber sido campeones de mundo”.

2) “Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia”.

3) “Manifesté en Conmebol que no pueden repetirse los actos de violencia en Brasil contra los equipos argentinos. El Presidente de la Confederación no es responsable de estos hechos pero tanto él, como el presidente de la CBF, van a trabajar para que no sucedan más”.

