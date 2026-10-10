Ciudad de Bolívar vs. San Telmo, por la Primera Nacional 2026: día, hora y cómo ver online

Ciudad de Bolívar y San Telmo se enfrentan este domingo desde las 19.30h en el estadio Estadio Municipal Eva Peron, por la fecha 33 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Ciudad de Bolívar viene de ganar ante Acassuso por 1-0 mientras que San Telmo llega de ganar ante Almirante Brown por 3-2. Ciudad de Bolívar suma 45 puntos en la tabla de posiciones, mientras que San Telmo tiene 37 puntos.

Todo lo que hay que saber

Ciudad de Bolívar vs. San Telmo

Hora: las 19.30h

Partido correspondiente a la fecha 33 del Primera Nacional 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Ciudad de Bolívar y San Telmo en la tabla de posiciones

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El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.