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Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20.30 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos

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Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, estrellas de Colombia y Portugal, se verán las caras este sábado en Miami
Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, estrellas de Colombia y Portugal, se verán las caras este sábado en MiamiCanchallena

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Es un duelo trascendental porque define qué seleccionado termina como líder y cuál queda como escolta. El encuentro está programado para las 20.30 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con televisación de DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El combinado luso está segundo en la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 con la República Democrática del Congo en el debut una goleada por 5 a 0 ante Uzbekistán en la segunda jornada. El seleccionado cafetero, por su parte, se mantiene como líder del Grupo K con puntaje ideal gracias a sus triunfos por 3 a 1 frente a los uzbekos y por 1 a 0 contra los congoleños. El empate dejará todo como está, por lo que solo una victoria portuguesa podría modificar el orden de clasificación de ambos países a la próxima ronda.

Colombia tiene puntaje ideal transcurridas las dos primeras fechas del Mundial 2026
Colombia tiene puntaje ideal transcurridas las dos primeras fechas del Mundial 2026Ricardo Mazalan - AP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. Colombia, sin embargo, tiene experiencia jugando contra europeos en Copas del Mundo. A lo largo de la historia jugó 11 partidos, con un saldo de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. El antecedente más reciente es de Rusia 2018, cuando se cruzó con Inglaterra en octavos de final y quedó eliminado por penales luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Colombia vs. Portugal: todo lo que hay que saber

  • Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026.
  • Día: Sábado 27 de junio.
  • Hora: 20.30 (horario argentino).
  • Estadio: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.
  • Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

Colombia vs. Portugal: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports 2.
  • Canal 110 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Portugal corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.91 contra los 4.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.92.

Las casas de apuestas ponen a Portugal como favorito al triunfo en el encuentro ante Colombia
Las casas de apuestas ponen a Portugal como favorito al triunfo en el encuentro ante ColombiaCHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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