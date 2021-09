Colón - Newell’s, por el Torneo 2021: un campeón desconocido que apenas sumó dos de los últimos 12 puntos y que rescató el 1-1 con un penal que no fue

SANTA FE.- En un duelo de necesitados, donde los dos equipos mostraron por qué están en esta racha adversa, Colón y Newell’s igualaron 1 a 1. Mansilla abrió el marcador para el visitante; igualó Farías, de penal, para el sabalero. Esta acción fue resistida por el visitante, teniendo en cuenta lo que establece el reglamento, pero el árbitro Jorge Baliño no avaló ese reclamo.

Fue lo único destacado en un cotejo para el aburrimiento, donde hubo muchos más errores que aciertos en los protagonistas. La igualdad no les sirve de mucho a los equipos. Los dos llegaron a este partido con suerte parecida y una manifiesta necesidad de cortar la racha negativa. El presente del sabalero, hasta hoy no era ni siquiera regular. Venía de sumar tan solo un punto de los últimos nueve ; el rojinegro rosarino apenas había cosechado un punto sobre doce en disputa.

Lo mejor del partido

La semana, no obstante, sirvió para que Colón alcanzara la tranquilidad perdida en la disputa del plantel con los dirigentes por los premios de lo que tiene aún que disputar. El jueves Los premios económicos se acordaron por el Torneo Socios -actual competencia-; Trofeo de Campeones, el que jugará el 17 de diciembre en Santiago del Estero; el clásico santafesino contra Unión y la Copa Libertadores 2022.

Con esas necesidades, los técnicos decidieron cambiar los esquemas. Eduardo Domínguez volvió a integrar una línea de cinco en el fondo mientras Fernando Gamboa optó por un doble cinco. Así, desde el inicio fue Colón el que mostró su pretensión. Se juntó bien en el medio y atacó, pero no encontró la alternativa más eficaz. Newell’s no se dejó seducir por los espacios disponibles y con un despliegue escalonado fue buscando el área adversaria. Hasta la mitad de la etapa, se repartieron virtudes pero también defectos. Eran más los errores que los aciertos, especialmente a la hora de atacar.

Colón tuvo una sola chance de gol, a los 26, que Aguerre acertó ante Facundo Farías. La diferencia iba a llegar cuando alguien aprovechar un error del adversario. Por eso, no extrañó que en el primer acierto, Facundo Mansilla, a los 42m, ante la pasividad de Facundo Garcés, llegó al gol tras un desacierto de defensores y volantes, estos últimos, en otra fecha para el olvido.

El complemento no cambió demasiado. Colón se apoderó del terreno pero no supo administrarlo. Ni Aliendro, ni Lértora ni Bernardi le daban vida a la zona de volantes; arriba, todo parecía que Farías estaba obligado a generar peligro con sus desbordes. Peligrosamente, el conjunto rosarino se fue replegando hasta que una pelota en ataque para el local dio en la mano de Franco Negri y el penal lo convirtió en gol el propio Farías. El reclamo de Cristian Lema estuvo justificado. Antes de tocar la mano del defensor que reemplazó a Bíttolo, lesionado, la pelota le pegó en el pecho. Por lo tanto, reglamentariamente, no era penal.

El resultado animó al local pero el entusiasmo no alcanzó a disimular la opacidad de los más capacitados para llegar a establecer la diferencia. Newell’s conocedor de sus limitaciones, aguantó y se llevó lo que pudo conseguir. En Colón aparecieron las dudas. La racha negativa sigue y con jugadores que siguen sin mejorar, sin reaccionar; en Newell’s lo mismo. Quedó la idea que el equipo comienza a resignarse a lo poco que ofrece...