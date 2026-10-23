Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.

El momento de los equipos

Colorado Rapids llega a este compromiso tras empatar 0-0 ante Portland Timbers en su última presentación. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC se encuentra con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Austin FC en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán imponer sus condiciones en el terreno de juego. Mientras que el equipo local intentará hacerse fuerte ante su público, la visita llega respaldada por el envión anímico que significó sumar de a tres en la fecha pasada del torneo.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa definitoria de la temporada, ya que sumar puntos en esta instancia de la competencia resulta vital para escalar posiciones y consolidar sus objetivos en la tabla de posiciones de la MLS.