Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Colorado Rapids recibe a Vancouver Whitecaps FC en la jornada 32 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Colorado Rapids y Vancouver Whitecaps FC, correspondiente a la jornada 32 de la MLS 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.
El momento de los equipos
Colorado Rapids llega a este compromiso tras empatar 0-0 ante Portland Timbers en su última presentación. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC se encuentra con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Austin FC en su duelo previo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán imponer sus condiciones en el terreno de juego. Mientras que el equipo local intentará hacerse fuerte ante su público, la visita llega respaldada por el envión anímico que significó sumar de a tres en la fecha pasada del torneo.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa definitoria de la temporada, ya que sumar puntos en esta instancia de la competencia resulta vital para escalar posiciones y consolidar sus objetivos en la tabla de posiciones de la MLS.
- 1
Atlético Mineiro, un conocido de los argentinos que pasó del recelo a la ilusión con el técnico Eduardo Domínguez
- 2
Estudiantes llegó a Río entre el apoyo a Verón y los insultos para Tapia: “Oh, no soy secanuca...”
- 3
El golazo de Maher Carrizo, Gianluca Prestianni sigue en racha y la insólita expulsión en Milan
- 4
Harry Kane, a los 33 años: “Trabajo mucho en la sombra con un médico que me potenció cuando a esta edad el rendimiento suele decaer”