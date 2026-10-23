Columbus Crew vs. Toronto FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Columbus Crew y Toronto FC correspondiente a la jornada 32 de la MLS se disputará este sábado 24 de octubre a las 16.30 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en la ciudad de Columbus, Ohio.

El presente de ambos equipos

Columbus Crew llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber vencido a FC Cincinnati por 2-0 en su última presentación. Por su parte, Toronto FC atraviesa una dinámica positiva similar, habiendo derrotado a New York Red Bulls también por un marcador de 2-0 en su reciente encuentro.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos llegan al cruce de este sábado con una racha de resultados idéntica en sus respectivos partidos anteriores, habiendo sumado de a tres y manteniendo su arco en cero. Este antecedente sugiere un choque equilibrado donde la eficacia en las áreas será determinante para definir el marcador final.

Lo que está en juego

El partido es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en esta etapa avanzada del certamen. Sumar tres puntos es vital para los intereses de Columbus Crew y Toronto FC, quienes buscan escalar posiciones en la tabla y consolidar sus objetivos en la recta final de la temporada 2026.