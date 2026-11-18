Ningún presidente en funciones de la FIFA perdió una contienda de reelección desde 1974. Gianni Infantino tiene el peso de la historia de su lado al intentar extender hasta 2031 su presidencia de 11 años del organismo rector del fútbol mundial, con un plazo límite a la medianoche de este miércoles en Zúrich (Suiza) para que los candidatos se inscriban.

Se esperaba que Infantino se postulara sin oposición hasta que una reacción global, desatada en julio por reportes de prensa sobre su plan reservado de vender participaciones del Mundial a inversores privados, cambió el panorama. La votación del 18 de marzo en Rabat (Marruecos) se está convirtiendo ahora en una contienda a tres bandas entre Infantino y aspirantes de Francia y Japón.

Los candidatos

Gianni Infantino: El abogado suizo-italiano de 56 años se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, en reemplazo de Joseph Blatter, quien renunció tras un escándalo de corrupción conocido como FIFAgate. Bajo su liderazgo, la FIFA amplió el Mundial masculino de 32 a 48 selecciones, incorporó las revisiones de video del VAR al torneo y aumentó los fondos de desarrollo para las federaciones miembro. Avanzaba sin sobresaltos hacia una tercera reelección consecutiva hasta que su ahora descartado plan FIFA Forward Enterprise provocó que decenas de federaciones nacionales, en su mayoría europeas, retiraran su apoyo.

Kohzo Tashima: Cumple 69 años el sábado. Exjugador internacional de Japón, más tarde fue entrenador de las selecciones juveniles. En la federación japonesa de fútbol ha sido secretario general, presidente y ahora presidente honorario. Desde 2015, las federaciones asiáticas lo eligieron como uno de sus representantes en el comité directivo de la FIFA.

Philippe Diallo: Presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023. Es un veterano administrador deportivo, aunque un recién llegado a la política internacional del fútbol. Fue elegido en abril de 2023 para el comité ejecutivo de la UEFA. Hasta esta crisis se lo consideraba leal a Infantino.

Ramon Vega: Exjugador de Suiza y Tottenham, de Inglaterra, de 55 años, que ha manifestado que quiere ser candidato por cuarta elección consecutiva de la FIFA. Vega no obtuvo los avales necesarios para figurar en la papeleta en sus intentos anteriores, y no está claro si esta vez los tiene. Sin esos cinco apoyos (de cinco asociaciones nacionales distintas) no estará habilitado a presentarse.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (arriba, a la izquierda) y los candidatos Kohzo Tashima (Japón, a su derecha), Philippe Diallo (abajo, a la izquierda) y Ramon Vega (a su derecha) AP

En el núcleo de la elección está cómo la FIFA gobierna el mundo del fútbol en un momento en que los intereses comerciales desempeñan un papel cada vez mayor en el deporte. Infantino se ha convertido cada vez más en un jefe ejecutivo que impulsa la creación de nuevas competiciones de la FIFA, más grandes y más lucrativas, para selecciones y clubes, con poca o ninguna consulta. Los Mundiales se hicieron más grandes y más rentables —dirigiendo cada vez más dinero a los votantes de la FIFA—, pero fracasó el intento de disputarlos cada dos años en lugar de cada cuatro.

Organismos continentales como la UEFA han visto el expansionismo de Infantino como una amenaza para sus torneos, como la Liga de Campeones y el Campeonato Europeo. Dirigentes del fútbol en Asia, Europa y Norteamérica quedaron desconcertados y furiosos por el plan FFE, que calificaron como un engaño de Infantino que rompía la confianza. Según el plan, inversores encabezados por Joshua Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— pagarían 4.200 millones de dólares por una participación superior al 20% en FFE. Eso financiaría pagos de 20 millones de dólares a cada uno de los 211 miembros que, en la práctica, son propietarios de la FIFA.

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

El plan también reavivó la inquietud por el hecho de que Infantino vulnerara la neutralidad política estatutaria de la FIFA al alinearse unilateralmente con Trump: otorgarle el Premio de la Paz de la FIFA, alquilar una oficina en la Trump Tower de Manhattan y no aplicar una suspensión obligatoria por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en una controversia sin precedentes en un Mundial.

Infantino, quien se ha disculpado por la forma en que se presentó el plan FFE, aún cuenta con un amplio respaldo entre federaciones fuera de Europa, incluidas las de América Latina y África, que se han beneficiado de más dinero de desarrollo procedente de la FIFA. Ha prometido usar las reservas de la FIFA para aumentar de manera significativa el dinero que reciben las federaciones nacionales hasta 25 millones de dólares entre 2027 y 2030.

Las candidaturas se presentan ante un panel electoral de tres personas designado por la FIFA: el contable suizo Bruno Chiomento, el experto en gobernanza Chris Mihm de Estados Unidos y la dirigente deportiva jamaicana Molly Rhone. El panel tiene hasta el 18 de febrero para confirmar qué candidatos superaron las comprobaciones de elegibilidad e integridad y avanzan a una votación secreta el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Las decisiones del panel pueden apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.