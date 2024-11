Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional y la clasificación a las copas de 2025

La cuenta regresiva para el final de la temporada empieza a acelerarse. En lo más alto de la Liga Profesional continúa Vélez, que llegaba tranquilo luego de la derrota del escolta Huracán. Pero el líder se mostró apurado, ansioso, y dejó pasar la oportunidad de sacar más ventaja en lo alto. En Liniers, debió conformarse con un empate sin goles frente a Lanús, más allá de jugar todo el segundo tiempo por la expulsión de Damián Fernández. El equipo de Gustavo Quinteros empató cinco de sus últimos seis partidos, y además empieza a escasearle el gol que antes le salía con facilidad: sólo anotó seis en los últimos ocho encuentros. En la próxima jornada, el puntero visitará a Godoy Cruz, de capa caída tras la salida del DT Daniel Oldrá.

Con 44 puntos en el bolsillo, Vélez aventaja por dos a Huracán (42), que el lunes naufragó en el norte frente a Atlético Tucumán (2-4). Algo más atrás todavía se animan a soñar Racing (40) y Talleres (39). Mientras la Academia espera la finalísima de la Copa Sudamericana (este sábado, contra Cruzeiro, en Asunción), sigue de buena racha en la Liga: el domingo le ganó por 2-1 el clásico al hundido San Lorenzo. El equipo cordobés derrotó por 2-0 a Sarmiento, y quedó cinco puntos del líder.

En cambio, River (36) empezó a decirle adiós al torneo. La derrota por 2-1 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, con una discreta producción colectiva, y con escándalo en el final, dejó al equipo de Marcelo Gallardo en el quinto puesto, a ocho puntos de Vélez cuando quedan 12 en disputa hasta el final. Sebastián Villa y Ezequiel Ham anotaron los goles para el equipo mendocino, que solo había ganado uno de sus últimos ocho partidos, pero justificó claramente su triunfo. Al Millonario, que tuvo como figura a Franco Armani, se le cortó una racha de tres victorias en fila, que frenó por completo el envión que pretendía en la recta final del certamen.

Hay, en el horizonte, algunos cruces que pueden ser de alto voltaje: en la última fecha, prevista para el 15 de diciembre, se enfrentarán Vélez vs. Huracán y Racing vs. River. ¿Qué dice el reglamento de la Liga Profesional sobre la definición del campeonato? Si no hay cambios en las próximas semanas, sobre el desempate de posiciones estipula:

-Si al finalizar el torneo LPF 2024 dos o más equipos empatan una posición (incluido el primer puesto) en la tabla final de posiciones, la misma se definirá de la siguiente forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.

De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.

De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.

En cuanto a la tabla anual, que define los clasificados a las copas del año próximo, el primer confirmado es Estudiantes, en su condición de campeón de la Copa de la Liga. Puede sumarse Vélez, que tiene tres opciones por delante: como campeón de la Liga, o de la Copa Argentina, o como uno de los tres equipos con mejor desempeño a lo largo de la temporada. Con 69 puntos en el bolso, el Fortín está muy cerca de garantizarse uno de esos tres lugares.

La Academia, además de la chance de sumar en la tabla anual o como campeón de la Liga, puede ingresar en la Libertadores 2025 como campeón de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que resolverá en Asunción; si el sábado vence a Cruzeiro, el equipo de Gustavo Costas liberará una plaza extra para otros equipos argentinos.

En contexto: de las cinco plazas disponibles ahora para la Libertadores 2025 faltan sumarse el campeón de la Liga, el vencedor de la Copa Argentina (Central Córdoba, Boca o Vélez), y los tres mejores de la tabla anual que no coincidan con alguno de los otros campeones. A la Sudamericana irán los seis equipos siguientes de la tabla anual.

En la tabla anual también se consolidó Racing (64), que dejó atrás a River (63), que fue alcanzado a su vez por Talleres (63), pero con mucha diferencia de gol favorable al Millonario.

A propósito de la tabla anual, Boca volvió a ganar, logró su tercera victoria en fila, y esta cosecha le permitió llegar a 59 puntos y subirse al quinto escalón, su mejor ubicación en varios meses. En concreto, todavía no le alcanza para acceder de manera directa porque sigue cuatro puntos abajo de River, el tercero en la anual. Pero hay factores que pueden ayudar: si Racing se clasifica como campeón de la Liga o la Sudamericana, Boca sólo debería superar entonces al cuarto (Talleres, con 60); y si además Vélez conquistara la Liga, entonces el Xeneize sí estaría en zona de ingreso, junto con River y Talleres.

El sábado afrontará un duelo durísimo y determinante contra un rival directo como Huracán (58). Al equipo de Fernando Gago, por otra parte, le queda por delante la Copa Argentina como principal posibilidad; en ese caso, debería vencer a Vélez en la semifinal -el miércoles 27 de noviembre-, y en la final, a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Un poco más atrás se ubican Huracán, Godoy Cruz, e Independiente. El Rojo depende exclusivamente de lo que sume en la Liga, aunque el panorama no es fácil: para entrar a la Libertadores, está a siete puntos de River, cuando quedan 12 por delante en juego. En todo caso, todavía debe sumar para ingresar al menos en la Copa Sudamericana.

Los resultados de la 23ª fecha

Cómo se juega la 24ª fecha

