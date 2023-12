escuchar

La Champions League definió este lunes el emparejamiento de los octavos de final, que arrojó cruces más que atractivos, entre los que se destacan el que protagonizarán Napoli y Barcelona, y el que pondrá cara a cara a Atlético de Madrid con Inter de Milán.

Real Madrid es, en principio, el equipo que pareció tener más suerte en el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), ya que se medirá contra RB Leipzig. Sin embargo, el recordado goleador Emilio Butragueño pidió no confiarse. “Son un gran equipo, el año pasado ya jugamos contra ellos en fase de grupos. Perdimos allí y ganamos aquí. Están en un gran momento ahora y va a ser muy difícil enfrentarlos”, aseguró El Buitre, representante del club blanco en la ceremonia. Y agregó: “La Champions la vivimos con mucha ilusión y la vuelta es en el Bernabéu, con todo lo que ello implica. Nuestro objetivo es claro: estar en el próximo sorteo”. En sintonía, Jorge Valdano agregó: “Es un rival incómodo, con jugadores de nivel. No me parece un rival sencillo”.

.Los encuentros de octavos de final de la máxima competición continental a nivel de clubes se disputarán a lo largo de cuatro semanas; los partidos de ida se celebrarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero, mientras que los de vuelta se desarrollarán el 5, 6, 12 y 13 de marzo.

La final de la Champions League se jugará en el Estadio de Wembley, en Londres, el 1 de junio.

Las perlitas del sorteo

Así quedaron los octavos de final de la Champions 23/24:

Porto (POR) - Arsenal (ING)

Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) - Real Sociedad (ESP)

Inter de Milán (ITA) - Atlético de Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NDL) - Borussia Dortmund (ALE)

Lazio (ITA) - Bayern de Munich (ALE)

Copenhague (DIN) - Manchester City (ING)

RB Leipzig (ALE) - Real Madrid (ESP)

