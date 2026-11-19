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Los 16 clubes que superaron la primera etapa siguen en carrera por el título; los partidos se jugarán en el estadio del mejor clasificado
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El Torneo Clausura 2026 se reanudará esta semana con los octavos de final, la primera instancia de eliminación directa a la que accedieron 16 de los 30 clubes que comenzaron el certamen con el anhelo de ser campeón para, además de levantar el trofeo, acceder a la Copa Libertadores 2027 y al Trofeo de Campeones.
De un lado del cuadro quedaron emparejados Instituto de Córdoba, el líder de la zona A, con Huracán, octavo en la B. River Plate, cuarto en la B, se cruzará con Lanús, quinto en la A; Argentinos Juniors con Independiente y Vélez, ante Belgrano de Córdoba. De esos ocho equipos, saldrá uno de los finalistas.
Del otro lado, en tanto, Rosario Central, el mejor del Grupo B, chocará con Gimnasia de Mendoza. Los otros cruces serán Defensa y Justicia vs. Barracas Central; Boca Juniors, escolta de la Gloria, vs. Independiente Rivadavia de Mendoza; y Gimnasia de La Plata vs. Newell’s.
Octavos de final del Torneo Clausura 2026
- (1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22.
- (4B) River Plate vs. Lanús (5A) - Domingo 22 de noviembre a las 19.
- (3A) Vélez Sarsfield vs. Belgrano de Córdoba (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20.
- (2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17.
- (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16.
- (4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15.
- (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A) - Lunes 23 de noviembre a las 17.
- (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B) - Miércoles 25 de noviembre a las 21.
14 equipos terminaron el campeonato porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.
La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata con los dos equipos que superen las tres instancias de eliminación directa. Allí, no solo estará en juego el título sino también un boleto a la Copa Libertadores 2027 sino también al Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura.
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 75 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Estudiantes de La Plata - 20
- Vélez - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - 9
- Belgrano - 7
- Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5
- Porteño (club extinguido) - 4
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 53
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán / Rosario Central / Estudiantes de La Plata - 13
- Newell’s - 9
- Belgrano - 7
- Lomas (club extinguido) y Lanús - 5
- Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - 4
- Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - 1
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