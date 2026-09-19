Con Messi: todos los convocados de la selección argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

La selección argentina anunció a todos los convocados para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA. Lionel Messi forma parte de la nómina, aunque solo participará del último encuentro para cerrar su etapa en el seleccionado. El mejor jugador de la historia tendrá su despedida el 6 de octubre, en el estadio Monumental, frente a Benín. Los otros dos compromisos serán el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en la cancha de River.

Será la primera actuación de la Argentina después del subcampeonato en en el Mundial 2026. También, la penúltima citación de Scaloni antes de que termine su contrato (no está confirmado si renovará) y la primera vez que el plantel se reúna luego de que Messi anunció su retiro a nivel internacional. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ‘Leo’ se sumará al plantel en la previa del encuentro ante los benineses. Lo mismo harán Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes no estarán disponibles para jugar los primeros dos cotejos.

Otamendi, Lo Celso, De Paul y Messi, los cuatro jugadores que solo estarán disponibles para el amistoso ante Benín Aníbal Greco - La Nación

En primera instancia, el DT Lionel Scaloni citó a 28 jugadores, pero luego se sumaron otros nueve futbolistas, tres que se desempeñan en el extranjero y seis del fútbol argentino. De afuera, se sumaron a la nómina Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Deportivo Toluca) y Valentín Gómez (Real Betis). Del plano local, en tanto, fueron convocados Santiago Beltrán, Otamendi, Thiago Almada y Tobías Andrada (River), Leonel Flores (Boca) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Con respecto al resto de los convocados para jugar ante los bolivianos, los burkineses y los benineses, hay sorpresas. De los que jugaron la última Copa del Mundo no aparecen Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, ni dos de los suspendidos por los incidentes en la final ante España: Leandro Paredes y Nahuel Molina. La buena noticia es que estos tres encuentros serán tenidos en cuenta por la FIFA en el recuento de las sanciones (Paredes recibió 10 fechas, Molina siete y Almada una).

En contrapartida, hay varios futbolistas que por cuestiones físicas o futbolísticas no fueron tenidos en cuenta para la última Copa del Mundo que ahora sí recibieron el llamado en primera instancia. Los mismos son: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Juan Foyth, Gianluca Prestianni, Román Vega y Santiago Castro. En esa lista también aparecen los citados en el segundo llamado. De todos ellos, únicamente Balerdi había sido citado, pero fue desafectado antes del comienzo del certamen y reemplazado por Senesi.

Leonardo Balerdi se perdió el Mundial 2026 por lesión, pero es considerado por el cuerpo técnico

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)*

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)*

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)*

Nicolás Otamendi (River)*

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)*

Santiago Simón (Deportivo Toluca)*

Tobías Andrada (River)*

Thiago Almada (River)*

Leonel Flores (Boca)*

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

*Messi, De Paul, Otamendi y Lo Celso únicamente estarán disponibles para el último partido frente a Benín.