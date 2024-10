Con su doblete, Lionel Messi acorta la distancia con Cristiano Ronaldo en la puja por ser el máximo goleador histórico

Escuchar

Desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid en 2018, su histórica rivalidad con Lionel Messi fue decayendo, a tal punto que los cruces entre ambos empezaron a escasear, y, a día de hoy, ya no hay enfrentamientos directos. La última velada entre el argentino y el portugués fue en enero de 2023 en el partido ente París Saint-Germain y Al-Nassr. Sin embargo, aún existe un duelo en el que compiten cabeza a cabeza.

En un partido frenético, el Inter Miami venció por 3-2 a Columbus Crew y conquistó la MLS Supporters’ Shield. A pesar de que los títulos ya son una colección para el rosarino -que fue la figura del encuentro-, va detrás del récord pendiente de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol, donde se mide exclusivamente con su eterno rival.

Con sus dos nuevos tantos anotados en el partido de la liga estadounidense, Messi llegó a los 847 y quedó 57 por detrás de Ronaldo, quien lidera la tabla con 904.

De todas formas, existen dos factores que favorecen al campeón del mundo: el portugués marcó sus goles con un margen de 164 partidos por encima (1241 contra 1077). A su vez, el exjugador del Real Madrid le saca dos años de diferencia al argentino (39 a 37), por lo que éste tiene más tiempo en carrera.

MESSIIIIIIIIII!!!



Messi magic again to get his brace. 🪄 pic.twitter.com/tqT4Md1ydO — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024

Además, Messi arrastra un muy buen presente y una racha positiva. Tras la lesión que sufrió durante la final de la Copa América 2024, la cual lo alejó de las canchas por un mes y medio, volvió recargado. En lo que va del 2024, lleva 25 goles en 28 partidos disputados entre la Major League Soccer, la Champions Cup y la selección argentina.

En lo que respecta a tablas de máximos goleadores, Ronaldo superó a Messi en un registro. A casi dos años de la partida de ambos futbolistas de Europa, el “Bicho” se consagró -por el momento- como el mayor anotador de la historia de la Champions League, el trofeo más importante a nivel equipos del Viejo Continente. Lidera el ranking con 140 tantos, mientras que el escolta es la “Pulga” con 129.

Por su parte, el portugués calmó las tensiones en su afán de levantar títulos en su carrera y expresó días atrás: “Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”. “Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar”, continuó.

The moment we made history! 🛡️🖤🩷 pic.twitter.com/zRseWXbGTZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

Cómo está el ranking de mayores goleadores históricos

Cristiano Ronaldo (Portugal): 904 goles

Lionel Messi (Argentina): 847 goles

Josef Bican (Austria): 805 goles

Romario (Brasil): 772 goles

Pelé (Brasil): 757 goles

