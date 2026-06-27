Contra quién juega la selección argentina los 16vos de final del Mundial 2026

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El equipo campeón del mundo se enfrentará al equipo que fue segundo en el grupo H que ganó España; se miden el próximo viernes 3 de julio en Miami
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La selección argentina ya sabe contra qué equipo disputará los 16vos de final del Mundial 2026: ese rival será el sorprendente Cabo Verde, uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo ampliada de 48 participantes. Cuando se hizo el sorteo y se supo que, de ganar su zona enfrentaría a un segundo del Grupo H, los papeles hicieron pensar en Uruguay (porque España tenía todo para ganarlo), pero la Celeste fue pura decepción y los caboverdianos, en modo revelación, lo aprovecharon. Todos los detalles de la competencia y la llave de la próxima etapa en vivo se pueden seguir en canchallena.com.
Así, el próximo partido de la albiceleste tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio en Miami. El encuentro se podrá ver por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
La selección argentina, que completará su grupo recién este sábado desde las 23 (horario argentino) ante Jordania, de estreno como Cabo Verde, ya se sabe ganadora del Grupo J, por lo que de antemano sabe contra qué equipo se enfrentará en la primera instancia de la eliminación directa.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1° Grupo H) vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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