Contra quién juega la selección argentina los 16vos de final del Mundial 2026

La selección argentina ya sabe contra qué equipo disputará los 16vos de final del Mundial 2026: ese rival será el sorprendente Cabo Verde, uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo ampliada de 48 participantes. Cuando se hizo el sorteo y se supo que, de ganar su zona enfrentaría a un segundo del Grupo H, los papeles hicieron pensar en Uruguay (porque España tenía todo para ganarlo), pero la Celeste fue pura decepción y los caboverdianos, en modo revelación, lo aprovecharon. Todos los detalles de la competencia y la llave de la próxima etapa en vivo se pueden seguir en canchallena.com.

Así, el próximo partido de la albiceleste tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio en Miami. El encuentro se podrá ver por televisión en Telefé, TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La selección argentina, que completará su grupo recién este sábado desde las 23 (horario argentino) ante Jordania, de estreno como Cabo Verde, ya se sabe ganadora del Grupo J, por lo que de antemano sabe contra qué equipo se enfrentará en la primera instancia de la eliminación directa.

Lionel Scaloni, DT de la Argentina, ya sabe contra qué rival tiene que diagramar los 16vos de final JUAN MABROMATA - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.22 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cabo Verde. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.65.

Cabo Verde empató con Arabia Saudita en la última jornada y dio el golpe avanzando a 16vos de final Michael Steele - Getty Images North America

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026