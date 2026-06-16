Contratiempo para Inglaterra: el lateral Tino Livramento se perderá el Mundial por lesión

Inglaterra suma un dolor de cabeza en la antesala de su debut mundialista ante Croacia. La selección de los inventores del fútbol sufrió este martes la baja por lesión de Tino Livramento, lateral ambidiestro de Newcastle, de la Premier League. De inmediato, el entrenador alemán Thomas Tuchel convocó a Trevor Chalobah, compañero del argentino Enzo Fernández en el Chelsea. De vacaciones en Estados Unidos, el defensor central se incorporará en las próximas horas al búnker inglés en Kansas City, a media hora de auto del centro de entrenamiento de la selección argentina.

Chalobah no viajará a Dallas, donde la selección inglesa debutará en el Mundial ante Croacia este miércoles, sino que esperará a sus nuevos-viejos compañeros en el lugar de entrenamiento. No se trata de un reemplazo “jugador por jugador”. Tuchel, el entrenador (ex del Chelsea, también), eligió un zaguero central rápido para aumentar la dotación en la última línea del equipo. Sin embargo, pierde la polivalencia de Livramento, que puede jugar sin problemas de perfil tanto en la derecha como en la izquierda.

Tino Livramento (izquierda), lesionado, se perderá el Mundial; lo reemplaza Trevor Chalobah (derecha)

“El defensor del Newcastle United, Livramento, sufrió una lesión en el gemelo durante el entrenamiento del domingo por la tarde. Una resonancia magnética y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron, lamentablemente, que no podría continuar jugando con Inglaterra en el torneo”, dice el comunicado oficial de la selección inglesa. Es otro duro golpe para Livramento, de 23 años, quien se perdió las últimas cinco semanas de entrenamiento con su club, Newcastle, por una lesión en el muslo. “Continuará su recuperación con el equipo médico del club”, expresó Newcastle, al que pertenece Livramento, en un mensaje a través de sus redes sociales.

En los principales medios británicos los hinchas no parecen estar demasiado contentos con la selección de Tuchel. El entrenador alemán siempre dijo que quería tener a disposición “un equipo de especialistas”. El diario The Guardian, por caso, rescata “el talento de Djed Spence para los duelos individuales o la explosión de Noni Madueke en el uno contra uno”. Si el talento de Livramento era poder jugar en ambas bandas, el equipo lo perderá. Y Chalobah no aporta nada distintivo. Sí, tal vez, el hecho de haber coincidido con el entrenador en Chelsea.

Tino Livramento has withdrawn from @England's #FIFAWorldCup 2026 squad.



The 23-year-old picked up a minor calf injury in training with the Three Lions on Sunday afternoon. A subsequent scan and medical assessment on Monday unfortunately confirmed he could play no further part… pic.twitter.com/e4cfR7JfSZ — Newcastle United (@NUFC) June 16, 2026

Es más, el portal Sky Sports se pregunta por qué Trent Alexander-Arnold -quien supo ser uno de los mejores del mundo en el lateral derecho y hoy juega en Real Madrid- no fue el indicado por Tuchel para suplir al lesionado Livramento. “En primer lugar, desconocemos dónde está Alexander-Arnold. No sabemos si podría organizarse la logística para llevarlo a Kansas City con el tiempo suficiente (24 horas antes del comienzo del partido con Croacia) para hacer el cambio. Además, Tuchel ha dejado fuera de la convocatoria a algunos nombres importantes, como Cole Palmer, Harry Maguire y Phil Foden. No quería convocarlos si no tenían garantizado tiempo de juego. Por lo tanto, es posible que el seleccionador inglés tuviera dudas sobre la conveniencia de convocar a una superestrella como Alexander-Arnold si iba a pasar mucho tiempo en el banco de suplentes”, se lee en Sky Sports.

Inglaterra pudo hacer el cambio porque faltan más de 24 horas para el encuentro contra Croacia, que será su debut mundialista. Y porque, además, Chalobah estaba incluido en la lista preliminar de 55 futbolistas reservados por el DT Tuchel.