Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con Boca y River

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El xeneize y Tigre son los equipos argentinos que superaron los 16avos y se metieron entre los 16 mejores, donde el Millonario esperaba rival
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Se cerraron este jueves los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, la instancia donde se cruzaron los segundos de cada uno de los grupos con los equipos que decantaron de la Libertadores, y se definieron los ocho clubes que avanzaron a octavos, donde jugarán vs. los líderes de las zonas que esperaban en esa instancia del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Boca Juniors necesitó de los penales para eliminar a O’Higgins de Chile, con el que igualó 1 a 1 en el global por sendas victorias de los locales 1 a 0 y se impuso en la tanda 4 a 3. Su próximo escollo será Recoleta de Paraguay. Bolívar de Bolivia dio el gran golpe ante Gremio de Brasil, lo eliminó por un global de 4 a 2 y su siguiente oponente será otro conjunto brasileño como San Pablo.
Los otros dos choques de la parte alta del cuadro serán River Plate vs. Independiente de Santa Fe y Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama. El rival del Millonario goleó a Caracas de Venezuela 5 a 0 mientras que Vasco doblegó a Independiente Medellín de Colombia e irá contra Olímpica de Paraguay.
En la zona inferior del draw quedaron emparejados en octavos de final Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil, Macará de Ecuador vs. Santos, Montevideo City Torque vs. Tigre y Botafogo vs. Cienciano de Perú. El oponente del Galo se decidió en una serie que Bragantino se impuso apenas 1 a 0 a Sporting Cristal de Venezuela en tanto que el Peixe de Neymar vapuleó a la Universidad Central de Venezuela 8 a 3. El Matador de Victoria, por su parte, sacó a Nacional de Uruguay con un global de 4 a 2 y Cienciano eliminó a Lanús, el campeón defensor de la corona, 4 a 2.
Resultados de los 16avos de final
O’Higgins 1 (3) vs. Boca Juniors 1 (4)
- Ida: 0-1.
- Vuelta: 1-0.
Gremio (2) vs. Bolívar (4)
- Ida: 2-3.
- Vuelta: 0-1
Caracas (0) vs. Independiente Santa Fe (5)
- Ida: 0-2.
- Vuelta: 0-3.
Vasco Da Gama (3) vs. Independiente Medellín (2)
- Ida: 2-2.
- Vuelta: 1-0.
Bragantino (1) vs. Sporting Cristal (0).
- Ida: 0-0.
- Vuelta: 1-0.
Santos (8) vs. Universidad Central de Venezuela (3).
- Ida: 4-1.
- Vuelta: 4-2.
Tigre (4) vs. Nacional (2)
- Ida: 3-0.
- Vuelta: 1-2.
Cienciano (4) vs. Lanús (2).
- Ida: 0-2.
- Vuelta: 4-0.
Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
*El equipo mencionado primero cerrará la serie como local.
- Recoleta de Paraguay vs.
- San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.
- River Plate vs.
- Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.
- Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.
- Macará de Ecuador vs. Santos.
- Montevideo City Torque vs. Tigre.
- Botafogo vs. Cienciano de Perú.
Los partidos de ida se jugarán la semana del miércoles 12 de agosto y las revanchas, a la siguiente semana.
🏆⭐ ¡El cuadro de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/RDjLWSGWuv— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026
Todos los campeones de la Copa Sudamericana
- 2002: San Lorenzo (Argentina).
- 2003: Cienciano (Perú).
- 2004: Boca Juniors (Argentina).
- 2005: Boca Juniors (Argentina).
- 2006: Pachuca (México).
- 2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).
- 2008: Internacional (Brasil).
- 2009: LDU Quito (Ecuador).
- 2010: Independiente (Argentina).
- 2011: Universidad de Chile (Chile).
- 2012: San Pablo (Brasil).
- 2013: Lanús (Argentina).
- 2014: River Plate (Argentina).
- 2015: Independiente Santa Fe (Colombia).
- 2016: Chapecoense (Brasil).
- 2017: Independiente (Argentina).
- 2018: Athletico Paranaense (Brasil).
- 2019: Independiente del Valle (Ecuador).
- 2020: Defensa y Justicia (Argentina).
- 2021: Athletico Paranaense (Brasil).
- 2022: Independiente del Valle (Ecuador).
- 2023: LDU Quito (Ecuador).
- 2024: Racing Club (Argentina).
- 2025: Lanús (Argentina).
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
- River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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