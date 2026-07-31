Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con Boca y River

Se cerraron este jueves los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, la instancia donde se cruzaron los segundos de cada uno de los grupos con los equipos que decantaron de la Libertadores, y se definieron los ocho clubes que avanzaron a octavos, donde jugarán vs. los líderes de las zonas que esperaban en esa instancia del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Boca Juniors necesitó de los penales para eliminar a O’Higgins de Chile, con el que igualó 1 a 1 en el global por sendas victorias de los locales 1 a 0 y se impuso en la tanda 4 a 3. Su próximo escollo será Recoleta de Paraguay. Bolívar de Bolivia dio el gran golpe ante Gremio de Brasil, lo eliminó por un global de 4 a 2 y su siguiente oponente será otro conjunto brasileño como San Pablo.

Los otros dos choques de la parte alta del cuadro serán River Plate vs. Independiente de Santa Fe y Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama. El rival del Millonario goleó a Caracas de Venezuela 5 a 0 mientras que Vasco doblegó a Independiente Medellín de Colombia e irá contra Olímpica de Paraguay.

En la zona inferior del draw quedaron emparejados en octavos de final Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil, Macará de Ecuador vs. Santos, Montevideo City Torque vs. Tigre y Botafogo vs. Cienciano de Perú. El oponente del Galo se decidió en una serie que Bragantino se impuso apenas 1 a 0 a Sporting Cristal de Venezuela en tanto que el Peixe de Neymar vapuleó a la Universidad Central de Venezuela 8 a 3. El Matador de Victoria, por su parte, sacó a Nacional de Uruguay con un global de 4 a 2 y Cienciano eliminó a Lanús, el campeón defensor de la corona, 4 a 2.

Resultados de los 16avos de final

O’Higgins 1 (3) vs. Boca Juniors 1 (4)

Ida: 0-1.

Vuelta: 1-0.

Gremio (2) vs. Bolívar (4)

Ida: 2-3.

Vuelta: 0-1

Caracas (0) vs. Independiente Santa Fe (5)

Ida: 0-2.

Vuelta: 0-3.

Vasco Da Gama (3) vs. Independiente Medellín (2)

Ida: 2-2.

Vuelta: 1-0.

Bragantino (1) vs. Sporting Cristal (0).

Ida: 0-0.

Vuelta: 1-0.

Santos (8) vs. Universidad Central de Venezuela (3).

Ida: 4-1.

Vuelta: 4-2.

Tigre (4) vs. Nacional (2)

Ida: 3-0.

Vuelta: 1-2.

Cienciano (4) vs. Lanús (2).

Ida: 0-2.

Vuelta: 4-0.

River Plate esperó rival en octavos de final porque lideró el Grupo H en la primera etapa de la Copa Sudamericana Marcelo Endelli - Getty Images South America

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

*El equipo mencionado primero cerrará la serie como local.

Recoleta de Paraguay vs.

San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.

River Plate vs.

Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.

Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.

Macará de Ecuador vs. Santos.

Montevideo City Torque vs. Tigre.

Botafogo vs. Cienciano de Perú.

Los partidos de ida se jugarán la semana del miércoles 12 de agosto y las revanchas, a la siguiente semana.

🏆⭐ ¡El cuadro de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Camino a #LaGranConquista pic.twitter.com/RDjLWSGWuv — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana