Convocados de la selección argentina: la lista para los amistosos y la Copa América 2024

Escuchar

La Argentina ultima detalles en su preparación para la Copa América 2024 que iniciará el próximo 20 de junio en Estados Unidos y es el gran objetivo del año para todas las selecciones participantes. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni trabaja con 26 futbolistas, aunque deberá achicar esa lista a 23, antes del 12 de junio, momento límite para nominar a aquellos que jugarán el torneo. Si bien el equipo afronta un encuentro amistoso este domingo ante Ecuador y tendrá otro más el 14 frente a Guatemala, se estima que para ese ensayo, el DT tenga a los elegidos para intentar defender el título obtenido en 2021 en el estadio Maracaná de Brasil.

Entre las principales novedades o sorpresas de este grupo que se configuró para iniciar los trabajos está Gerónimo Rulli. El arquero se impone en el lugar de Walter Benítez, quien había atajado en el triunfo ante Costa Rica (también amistoso) y se especulaba con le iba a ganar la pulseada al futbolista de Ajax para la cita más importante de la temporada. En la defensa regresan Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta. Además, Lisandro Martínez está en condiciones de jugar -no lo pudo hacer en la última gira- mientras que Valentín Barco tiene otra chance para demostrar que quiere estar en la cita de Estados Unidos.

La selección argentina ya se entrena en Estados Unidos a la espera del inicio de la Copa América X

En el mediocampo no hay grandes sorpresas más allá de la ausencia de Facundo Buonanotte. Vuelve Exequiel Palacios tras una lesión que lo marginó de la última gira y Guido Rodríguez sostuvo su lugar a pesar del gran momento de Ezequiel Fernández en Boca Juniors. ‘Equi’, de no ser convocado a la Copa América, será uno de los representantes de la Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. Otra de las grandes apuestas, porque aún es una de las grandes promesas, es Valentín Carboni.

Tal vez el mayor impacto de la nominación es el que involucra a Paulo Dybala. El delantero que formó parte del plantel campeón del mundo no fue llamado, pese a su buena temporada en la Roma. Incluso el propio Scaloni se encargó de aclarar que la decisión tiene que ver con cuestiones meramente deportivas. Los que sí están son Lionel Messi, Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Lautaro Martínez y Julián Álvarez junto a Ángel Correa, otro de los que volvió a ser citado tras su gran cierre de temporada en Atlético Madrid y pelea por estar en la Copa América.

Emiliano 'Dibu' Martínez y Lionel Messi son presencias seguras en la lista, salvo algo extraordinario Aníbal Greco - LA NACION

La lista de convocados, puesto por puesto

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (11): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez y Valentín Barco.

Mediocampistas (9): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Valentín Carboni.

Delanteros (6): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa y Alejandro Garnacho.

Luego de los amistoso, la Copa América

Los encuentros vs. Ecuador y Guatemala serán determinantes para Scaloni para definir la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa América. Hay una particularidad: reglamentariamente cada selección debió presentar una prelista con el 5 de junio como límite y debe dar la definitiva el 12. la Argentina enfrentará el 14 a Guatemala, es decir dos días después de la fecha límite.

Del campeonato participarán 16 seleccionados de las confederaciones Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), los cuales competirán por el trofeo que ostenta la selección argentina. Justamente la albiceleste es una de los máximas favoritas al triunfo y protagonizará el partido inaugural, correspondiente a la primera fecha del grupo A, el 20 de junio vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Lionel Scaloni y todos los argentinos futboleros sueñan con repetir el título conseguido en 2021 Gustavo Pagano - Getty Images North America

Luego, el martes 25 de junio tendrá como rival Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada, el sábado 29, se medirá contra Perú MetLife Stadium de New Jersey. En caso de lograr el primer o segundo puesto, clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los partidos de la Argentina se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública. En ese marco, las opciones para ver los partidos online serán las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play y Cont.ar. Además, se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Fixture de la Argentina en la Copa América 2024

Zona A

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens recibirá a la selección argentina al menos una vez hardrockstadium.com

LA NACION