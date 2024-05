Dybala habló tras quedar afuera de la selección argentina: “Fue un golpe muy duro”

Escuchar

Días atrás, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, sorprendió al mundo del fútbol al excluir a Paulo Dybala de la lista de convocados para los amistosos previos a la Copa América que se disputará desde mediados de junio en Estados Unidos. “Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido”, dijo el delantero de Roma.

“Pero también entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”, agregó La Joya en una extensa entrevista a The Athletic, de New York Times.

Si bien el futbolista cordobés destacó que hizo “cosas buenas este año” en su equipo (donde juega con Leandro Paredes), aclaró que no guarda rencor: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”.

Dybala se hizo un lugar para recordar lo que sintió y vivió con la obtención del campeonato mundial de fútbol en Qatar 2022. “Creo que habría cambiado cualquier título para ganar la Copa del Mundo”, resaltó. “Cuando digo cualquiera, me refiero a cualquiera, y más de uno también. En aquel Mundial teníamos un grupo maravilloso de jugadores, un equipo muy unido. Todos compartían el mismo objetivo. Todos conocíamos nuestro papel y lo que se esperaba unos de otros”, agregó.

“Cuando Argentina salió a la cancha, 26 jugadores se convirtieron en uno. Fue loco. Había una energía positiva muy poderosa que rara vez he visto en un grupo de jugadores. Para Lionel [Messi], definitivamente fue algo especial. Solo él sabe por dentro lo que ha pasado. Para nosotros ganarlo con él fue una ventaja doble”, destacó La Joya.

Al ser consultado por cómo se había vivido la final contra Francia en Argentina y la reacción de la gente, que se movilizó en multitudes a lo largo de todo el país para festejar el título después de 36 años, Dybala destacó que “fue una locura, tan hermoso”. Y recordó: “Es algo que es imposible de olvidar para la historia y para nosotros por el resto de nuestras vidas. Ver esa multitud desde el autobús fue increíble”. El calor agobiante que hacía ese 20 de diciembre también quedó en la memoria del jugador de Roma: “Tomamos unas copas en el micro, pero después de un rato el hielo se derritió, por lo que ya no estaban frías”.

“Tuvimos que parar continuamente porque había tanta gente que no podíamos movernos. La gente saltaba de puentes para subir al colectivo. Podrían haberse roto un brazo o una pierna, pero querían estar con nosotros. Queríamos llegar al Obelisco, pero nos quedamos atrapados porque la seguridad no pudo pasar. Así que al final todos tuvimos que saltar, tomar un helicóptero y regresar al campo de entrenamiento”, rememoró Dybala.

