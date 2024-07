Copa América 2024 | Cómo cambió la mentalidad de Canadá en solo tres meses: el CEO que viene del golf y un DT ganador

Escuchar

NUEVA JERSEY, (enviado especial).- En el camino al Mundial de Qatar, Canadá terminó primera en la eliminatoria de la Concacaf. Las ilusiones que llevaba sobre sus hombros un equipo que volvía a la máxima cita del fútbol 36 años después (solo había clasificado para México 86) se dio un fuerte golpe contra la realidad. En un grupo difícil, que integró junto a Marruecos, Croacia y Bélgica, la selección canadiense se volvió rápidamente a casa con tres derrotas y siete goles en contra. Hasta ahí, la historia de siempre. Pero esa historia cambió sustancialmente en los últimos tres meses y el equipo de la “hoja de arce” está entre los cuatro mejores en esta Copa América. Ahora, quiere amargar a la Argentina en las semifinales. Ese cambio se produjo en gran medida por la conducción de su nuevo CEO, Kevin Blue, un personaje que llegó casi de casualidad al puesto.

Jesse Marsch asumió en mayo y el martes volverá a enfrentar a la selección argentina CHARLY TRIBALLEAU / AFP - AFP

En un país donde el hockey sobre hielo es el deporte nacional, el fútbol empezó a hacerse camino. Hay tres equipos (Toronto, Montreal y Vancouver) que juegan en la liga estadounidense MLS. Precisamente desde esa liga profesional destacaron cuánto influyeron en este presente de Canadá. Catorce jugadores de la selección juegan en la liga de soccer de USA, y muchos otros han jugado y se formaron allí.

Para los dirigentes con perfil empresario del fútbol en el país más al norte de América era imperioso poner en marcha un torneo competitivo por fuera del estadounidense. Así se lanzó en 2019 la Premier League, un certamen de solo ocho equipos que juegan todos contra todos y el campeón clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf. Como una forma de promover nuevos valores, los directivos impusieron como regla que cada equipo debe formar al menos a seis canadienses entre los 11. El proyecto es ampliar la liga con nuevas franquicias en los próximos años.

Como pasa en los deportes más populares de Estados Unidos, el fútbol canadiense también tiene su propio draft, el evento en el que las franquicias eligen a los mejores valores de las ligas universitarias.

Canadá jugó en Qatar su segundo Mundial y se volvió con cero puntos; ahora organizará la próxima copa del mundo junto a EE.UU. y México Reed Hoffmann - FR48783 AP

Elegido entre 200 candidatos

Canadá Soccer es la entidad que maneja el fútbol profesional en el país que será sede, junto a los Estados Unidos y Canadá, del próximo Mundial 2026. Su espejo es la MLS y su estructura se asemeja más a una multinacional que a lo que conocemos desde hace décadas en la Argentina con la AFA. Peter Montopoli fue el hombre fuerte desde 2008 pero dejó su cargo hace tres años para ser el director de operaciones de la copa del mundo en la parte canadiense.

Desde entonces hubo un secretario general interino y otro que renunció sorpresivamente a principios de este año. Las disputas con las selecciones masculina y femenina por los derechos laborales fueron el centro del conflicto para la federación de fútbol.

¿Cómo elegir al sucesor que ordene y nombre a un DT para la Copa América y el Mundial? Acá, nada de empates 38-38 con 75 asambleístas, como cuando en 2015 se buscaba sucesor a la gestión de Julio Grondona, que solo dejó el sillón de calle Viamonte cuando la muerte lo dispuso.

La consultora Korn Ferry inició un proceso de búsqueda de cuatro meses entre más de 200 candidatos. Así dieron con el elegido: Kevin Blue. Nacido en Montreal, la parte francesa de ese inmenso país que tiene cuatro husos horarios diferentes, y criado en Toronto, tenía en su currículum, entre otras cosas, haber sido el director deportivo de Golf Canadá desde diciembre de 2020.

Antes había trabajado como director de atletismo en las universidades de Stanford y de California. En Stanford se recibió de psicólogo y fue capitán del equipo de golf. Luego se doctoró en psicología del deporte en la Universidad de Michigan.

En un país sin tradición futbolera, a nadie le sorprendió sus palabras cuando asumió en marzo pasado. Dijo que era un “recién llegado” al mundo del fútbol y que bajo su gestión haría “las reformas necesarias para poder gobernar y operar nuestra federación con el profesionalismo ejemplar que es necesario para que aprovechemos las oportunidades que se avecinan y resolvamos algunos de los desafíos que tenemos por delante”.

Jonathan David festeja su gol frente a Perú HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En Kevin, tenemos en nuestro equipo un líder transformador y orientado a resultados que nos ayudará a guiarnos hacia un futuro más positivo para el fútbol en Canadá y a aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante”, dijo por su parte la entidad en un comunicado.

Un DT con urgencia

Los ingresos de Canadá Soccer en 2022 fueron de 47,6 millones de dólares, lo que representó un aumento de 14,2 millones de dólares con respecto al año anterior debido a una suba en las subvenciones de la FIFA para el Mundial. La federación atraviesa desde hace años serias dificultades económicas y están en conflicto con la selección femenina, que les inició una demanda por 40 millones de dólares por incumplimiento de contratos.

Canadá, sorpresa en la Copa América

Sin embargo, el desafío urgente de Blue era la contratación del DT para la Copa América. En solo un mes, anunció la llegada del exentrenador de Leeds United el estadounidense Jesse Marsh. El DT había tenido una floja campaña en la Premier League inglesa y estaba sin trabajo desde hacía casi un año. En su haber, contaba con una gran campaña en el Salzburgo de Austria.

Marsch, exjugador y director técnico de dos clubes de la MLS, llegó al cargo por las gestiones de Blue, que sentó a los tres clubes canadienses de la MLS que financiaron su contrato.

Para este torneo, el entrenador promovió figuras que no estaban en el radar. Le advirtieron que tenía jugadores demasiado jóvenes e inexpertos y que debía llevarlos de a poco. Pero no hizo caso. La dupla central que marcará a Messi casi no había jugado junta. Derek Cornelius, que juega en Suecia, y Moise Bombito, de Colorado Rapids en la MLS, rindieron en buena forma hasta ahora.

Desde el primer partido frente a la Argentina en Atlanta, Canadá mostró cómo el DT les impuso otra mentalidad. En gran parte del primer tiempo, el equipo apuró a los campeones del mundo e incluso tuvo varias llegadas. El pase a semifinales llegó luego de dejar en el camino en los penales a Venezuela, que venía como favorita. Se coló así entre los cuatro mejores del continente, junto a tres potencias sudamericanas, como Argentina, Uruguay y Colombia.

El martes, en el MetLife de Nueva Jersey, el proyecto futbolístico de Canadá se jugará su mayor carta cuando vuelva a enfrentar a la selección argentina en busca de un histórico e impensado boleto para la final de Miami. Así Marsch anticipó cómo planteará el encuentro: “No vamos a echarnos atrás e intentar solo defender. Vamos a tratar de jugar como queremos jugar y ver si lo podemos mantener”.

Y mandó un mensaje para los campeones de América y del mundo: “Tendremos que mantener un mejor control de Lionel Messi. Lo dejamos correr demasiado libre en el primer encuentro. Nuestro objetivo es tratar de llevar a los equipos a su límite y ver si pueden manejarse con nosotros”.

Kevin Blue también dejó un mensaje a los canadienses antes del partido frente a la Argentina. Compartió un video en redes sociales y dijo: “Es momento de apoyar a nuestra selección. Muchos de ustedes ya probaron lo que puede lograr anoche [frente a Venezuela]. ¡Todos hasta el final!”.