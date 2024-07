Copa América 2024 hoy: partido y cómo están las semifinales

Escuchar

La Copa América Estados Unidos 2024 continúa este miércoles con el partido correspondiente a la segunda semifinal entre Uruguay y Colombia en el estadio Bank of America de Charlotte, North Carolina. El ganador avanza a la definición y enfrentará a la selección argentina, que este martes derrotó 2 a 0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi.

Todos los encuentros del certamen continental se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante. Además, DirecTV emite todos los juegos en vivo en la pantalla de DSports y su plataforma digital DGO. El que tendrá cara a cara a charrúas y cafeteros se emite también por el Canal 116 de Flow y la misma plataforma digital.

Partido del miércoles 10 de julio

21: Uruguay vs. Colombia (DSports y Canal 116 -Flow-).

El único partido de este miércoles en la Copa América 2024 es entre Uruguay y Colombia Canchallena

Uruguay fue el último clasificado a semifinales cuando derrotó por penales a Brasil luego de empatar 0 a 0 en un duelo que, como era de esperarse, fue muy disputado. Incluso, con ayuda del VAR comandado por el mexicano Guillermo Pacheco, el árbitro argentino Darío Herrera anuló una tarjeta amarilla y expulsó a Nahitan Nández a los 74′ por una fuerte infracción contra Rodrygo. En la tanda, Sergio Rochet contuvo el disparo de Éder Militao e hizo que su equipo comenzara la serie con ventaja tras la anotación de Federico Valverde. Luego, Douglas Luiz erró el tercero para Brasil y, tras la atajada de Alisson a José María Giménez, Manuel Ugarte sentenció el resultado.

Colombia fue el tercero en avanzar de ronda y, a su vez, el único en hacerlo sin necesidad de patear penales. Vapuleó 5 a 0 a Panamá en una noche de júbilo en la que fue ampliamente superior. Los goles los hicieron Jhon Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y Miguel Borja. De la mano de Néstor Lorenzo acumula nada menos que 24 partidos consecutivos sin perder, con 18 triunfos y seis empates.

Hasta el momento se disputaron 30 juegos de los 32 programados que tiene el torneo hasta el 14 de julio, día de la final en el Hard Rock Stadium de Miami. 12 de los 16 combinados que arrancaron el torneo ya quedaron eliminados: Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil, Perú, Chile, México, Jamaica, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Canadá no tiene posibilidades de salir campeón, pero jugará el duelo por el tercer puesto el próximo sábado vs. el perdedor de Uruguay vs. Colombia.

La Copa América 2024 tiene la particularidad de que compiten seleccionados de las confederaciones Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a diferencia de la mayoría de las ediciones previas en las que solo incursionaron combinados del sur del continente. Pero en la versión del campeonato que se realiza en Estados Unidos, el dominio es de los equipos de la Conmebol porque a semifinales llegaron la Argentina, Colombia y Uruguay y, de la Concacaf, solo Canadá.

LA NACION