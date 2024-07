Copa América 2024: Lionel Scaloni define el equipo, con la duda de la presencia de Messi como titular

Escuchar

HOUSTON, (enviado especial).- Messi si o Messi no. El interrogante más excluyente de la formación que mañana incluirá la selección para el decisivo partido frente a Ecuador sigue flotando en el aire. En la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni esta tarde en una de las salas del imponente NGR Stadium, sede del partido por los cuartos de final de esta Copa América, comenzó a develarse algunas dudas, aunque no la más importante.

Acompañado de Alexis Mac Allister, el entrenador oriundo de Pujato aclaró desde un principio: “Entrenamos dentro de un par de horas (en el entrenamiento) y tomaremos la decisión. Hay buenas sensaciones. En base a la respuesta que tengamos hoy, definiremos”, señaló el DT.

Sobre si la decisión la tomará junto al capitán, Scaloni reveló: “Todavía no hablé con él sobre su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Que se tome su tiempo. Después de realizar las actividades físicas correspondientes, me sentaré y lo definiremos. Altera que no juegue Leo, intentaremos que esté. Pero si no está, voy a buscar lo mejor para el equipo”.

En cuanto al rival de mañana, que dirige Félix Sánchez Bas, Scaloni destacó: “Es un equipo bien trabajado, tiene muy buenos jugadores. Es un equipo de los buenos de la Copa América. Antes de que empiece el torneo, dije que tenía posibilidades de lucharla y está ahí”. Desestimó que el invicto ante los ecuatorianos en Copa América -la selección disputó 16 partidos, ganó 11 y empató 5- tenga relevancia: “Las estadísticas son solo estadísticas. Como siempre decimos, esto es partido a partido”.

“ Es una Copa América de altísimo nivel, con selecciones que están muy bien. Cualquiera puede llegar a la final y competir, que es de lo que se trata esto . Ayer Brasil y Colombia hicieron un gran partido. Uruguay también jugó bien. Espero que la gente disfrute del espectáculo como también nosotros lo estamos disfrutando”, analizó sobre su visión de la primera fase del torneo.

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa junto a Alexis Mac Allister

Ante sala repleta de periodistas, el DT hizo mención también a la sanción que recibió por parte de Conmebol luego de que el plantel ingresará tarde al campo de juego en dos partidos del certamen. “Uno quiere estar cerca de los jugadores cuando es entrenador. Fue una situación extraña. Intentaremos que no vuelva a suceder. No fue el único. Le pasó a muchos entrenadores”, dijo. E insistió: “Desde nuestra parte, esperamos que no vuelva a suceder”.

Otra de las dudas para el encuentro de mañana es quién será el 9 titular. Si vuelve Julián Álvarez, quien arrancó en los dos primeros partidos, o si se inclina por Lautaro Martínez, goleador del torneo: “Está muy bien. Está en un buen momento, lo mismo que Julián. Han hecho goles los dos. Esperemos que continúen esa racha. Lautaro no solo lo ha hecho bien si no que ha esperado su oportunidad. Que haya entrado desde el banco y sea definitivo en un partido, nos pone muy contentos”.

La Copa América tuvo varios arbitrajes polémicos, que incluso generó la queja de varios entrenadores. LA NACION consultó a Scaloni sobre ese rumor que sostiene que Argentina es favorecida por los arbitrajes. “Hoy en las redes cualquiera puede escribir lo que sea. Estamos en este mundo ahora mismo. Yo sería cuidadoso. En Qatar dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que lo favorecen. Yo no lo creo así. Soy el entrenador de la selección. Un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Son seres humanos. Hay jugadas que, incluso con el VAR, son muy finas. Acá no tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa. Hablamos de milímetros. No pensaría que favorecen”, aclaró.

El estado físico de Messi y cómo podría formar la Argentina ante Ecuador

Tras sufrir molestia en el aductor derecho, el capitán fue preservado en el último partido del grupo A frente a Perú. Desde que llegó a Houston siguió con sus trabajos de kinesiología y participó de los dos entrenamientos en tierras texanas. Pero será el propio Messi junto a Scaloni quiénes definirán su inclusión en el 11 titular.

La presencia o no de Messi también hará variar el esquema en el ataque argentino. Ya hay siete jugadores que son fija: “Dibu” Martínez en el arco; los cuatro del fondo, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; y los dos volantes internos, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. Las dudas están en quién será el volante central. Paredes jugó en el debut y en el último partido frente a Perú, con buenas actuaciones. Su posible reemplazante sería Enzo Fernández.

Entrenamiento selección argentina en la copa américa 01-07-2024 Lionel Messi Credito AFA AFA

En el ataque, es muy probable que Scaloni confíe en el gran momento de Lautaro Martínez, máximo artillero del torneo, en lugar de Julián Álvarez. Y por los costados, Ángel Di María y Nicolás González están en la consideración.

Quién es Andrés Matonte, el árbitro que volverá a estar presente en un partido de la Argentina

Nuevamente, el uruguayo Andrés Matonte fue sorteado como árbitro principal para el compromiso de la albiceleste frente a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América 2024. Matonte y el conjunto de Lionel Scaloni se habían visto las caras el pasado martes en el triunfo de la Argentina sobre Chile por 1 a 0. Será entonces el segundo partido oficial de la selección argentina que el juez oriundo de Montevideo dirigirá en su carrera.

Fuera de Copa América, su antecedente más cercano fue cuando arbitró un encuentro amistoso entre las selecciones Sub 20 de Uruguay y Argentina, con la curiosidad de que aquel equipo nacional era dirigido por Lionel Scaloni. Argentina formó con futbolistas del medio local: Manuel Roffo; Martín Ortega, Nehuén Pérez, Gastón Ávila y Facundo Medina; Aníbal Moreno, Andrés Ayala y Thiago Almada; Álvaro Barreal, Tomás Chancalay y Maximiliano Lovera. El conjunto nacional ganó 1 a 0 con gol de Chancalay, en un partido jugado el 29 de agosto de 2018, cuando Scaloni todavía no había sido oficializado como entrenador de la selección mayor.

El árbitro uruguayo Andrés Matonte durante el partido que disputaron las selecciones de Chile y Argentina, por la Copa América 2024 en el MetLife Stadium, New Jersey, el 25 de junio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Matonte también es recordado por varios encuentros en los que dirigió a equipos argentinos en las copas. Por ejemplo, fue quien expulsó a Marcos Rojo, de Boca, en la semifinal de la Libertadores 2023 contra Palmeiras en San Pablo. Y los hinchas de Estudiantes tienen un mal recuerdo de él. En agosto de 2022, anuló un gol que le costó al Pincha la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, a manos de Atlético Paranaense. Fue en el encuentro de vuelta, jugado en La Plata, cuando a instancias del VAR no convalidó un tanto de Lollo por una supuesta posición adelantada. El partido terminó 1 a 0 para los brasileños.