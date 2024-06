Copa América 2024: Scaloni habla por primera vez en Atlanta y define el equipo del debut

Escuchar

A poco más de 24 horas del debut de la Argentina frente a Canadá en la Copa América, Lionel Scaloni ofreció las primeras definiciones en una conferencia de prensa sobre el equipo que plantará en el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium para enfrentar al conjunto que conduce Jesse Marsch. Junto a Leandro Paredes, quien será titular en el mediocampo argentino, el entrenador campeón del mundo en Qatar habló por primera vez antes del torneo que disputarán 16 selecciones nacionales.

A diferencia de lo que pasó más temprano, en la conferencia de prensa del técnico canadiense, la sala estaba colmada desde media hora antes del inicio. Scaloni arrancó por aclarar: “El equipo lo sabremos hoy a la tarde. Se lo diré primero a mis jugadores. Juega el que tiene que jugar, más allá de todo. Vemos en base al rival y así elegimos el mejor equipo posible”. El único guiño que el oriundo de Pujato ofreció fue en relación a Paredes: “Por algo está sentado acá”. Para el director técnico de la albiceleste, “es difícil elegir 11 cuando tenes 26 en total″. “Todos merecen ser titulares. No es fácil ser el que no juega”, sentenció.

Luego, respecto de su percepción sobre la selección de América del Norte, anticipó “un rival difícil, complicado”. Y apuntó: “Estamos bien, con las ideas claras, sabiendo la dificultad que tiene este torneo. Va a ser un buen desafío”. Paredes, compañero de Paulo Dybala en Roma, acotó al análisis: “Cualquier rival es lo mismo. Tratamos de representar cada partido a nuestra manera y obtener resultados. Cada rival tiene su lado bueno y su lado malo. Tratamos de aprovechar eso”.

Copa América 2024 Conferencia de prensa Lionel Scaloni y Leandro Paredes Anibal Greco

Durante un tramo del diálogo con periodistas, Scaloni se refirió al estado del césped del estadio en el que suelen jugar los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United F.C. de la MLS, dijo: “El campo no lo pisé, lo vi desde afuera. Dicen que va a mejorar. Lo han cambiado ayer. Es sintético. Ojalá este bien, por el bien del fútbol”.

Consultado una vez más sobre el planteó que hará para el debut de la Argentina en el torneo sudamericano, reforzó: “Pueden pasar un montón de cosas que uno no tenía pensadas. Las cosas pueden cambiar. La dificultad de Francia, Brasil y Canadá puede ser la misma, o no. Todo será en base a lo que hagamos nosotros”. En esa línea, Scaloni dijo no tener “dudas sobre el equipo” y destacó que “el capitán está bien”, en referencia a Lionel Messi, quien volverá a vestir las 10.

“Nosotros estamos con las mismas ganas de siempre. Comos si fuera la primera vez. Contamos con ideas y fuerzas renovadas. Queremos darle a la gente lo que la gente quiere ver, que es a estos muchachos jugando. Siendo la Argentina, la mentalidad es la misma de siempre. No cambia. Lo que perdura es la sensación de ansiedad y nerviosismo. Es nuestra manera de afrontar estas cosas. No conocemos otra. Así va a ser”, sostuvo para cerrar la idea.

Al final de la conferencia, el DT de la albiceleste no esquivó hacer un escueto comentario sobre el futuro de Messi y Ángel Di María, que disputarán su último campeonato como jugadores del conjunto local. “No tiene sentido pensar ahora cuando Messi o Di María se van. Disfrutémoslos ahora”, sentenció.

El DT de Canadá dijo que su equipo no negociará la agresividad ante Argentina

Más temprano, de cara al encuentro del jueves, Marsch se jactó de haber “reforzado la mentalidad y el nivel de sus jugadores” para enfrentar a la Argentina. También habló sobre la táctica que planea implementar para neutralizar a Lionel Messi: “La clave es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no está en espacios abiertos y de que somos capaces de cerrar espacios e intentar ponérselo difícil”. Se deshizo además en elogios sobre el delantero del Inter Miami.

“La forma en que puede empezar a crear combinaciones y aportar confianza, pausa y calidad al equipo es única. Eso es lo que le convierte en el mejor jugador que jamás haya existido. No es sólo su calidad, sino su capacidad para moverse en el juego...”, destacó delante de un grupo de periodistas.