Jesse Marsch, DT de Canadá, dice que su equipo no negociará la agresividad ante Argentina y llenó de elogios a Messi

Escuchar

ATLANTA.- Ahora que en el fútbol el lenguaje corporal se puso de moda -al menos en la nuestro país-, es importante repasar el porte y la actitud de Jesse Marsch en la aparición pública oficial antes del debut de Canadá frente a Argentina, en la inauguración de la 48a. Copa América. Dicción firme, mirada a los ojos del interlocutor y un gesto de suficiencia bien entendido. El entrenador nacido en Estados Unidos habla como una figura moldeada en la era de las charlas TED. Transmite convicción con cada palabra. Es un hombre que maneja el discurso a la perfección y sabe enfrentarse a las cámaras; de hecho, durante el tiempo que no dirigió, entre la cesantía en Leeds y la llegada hace poco más de un mes a la selección norteamericana, solo salió de su hogar en la Toscana para analizar partidos para la CBS.

En la sala de conferencias del Mercedes Benz Stadium, donde este jueves a las 21 de nuestro país Argentina y Canadá pondrán en marcha el torneo, este hombre que ahora ríe ante una pregunta en la que sospecha un trasfondo o se pone serio y sin problemas le contesta a un periodista: “¿En qué sentido me lo dice?”.

Jesse Marsch y Alphonso Davies compartieron sus sensaciones en la previa del choque de Canadá ante Argentina HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marsch asumió hace poco y afrontó dos amistosos contra rivales de primer nivel. Fue goleado por Países Bajos (0-4), en una actuación despareja; igualó en cero contra Francia, en un partido en el que discutió la posesión y se plantó de igual a igual. Sabe que su selección no está en la primera línea, pero que tiene futbolistas de talento para sostener una propuesta que les genere problemas a los poderosos. Por algo, según el sitio Transfermarkt, tiene el octavo plantel más valioso de la Copa, por encima de Paraguay, Chile o Perú, entre otros.

Palabras como “disciplina” y “agresividad” son una constante en sus respuestas. “Hemos reforzado la mentalidad y el nivel de entrenamiento porque sabemos que eso es lo que necesitamos para un torneo como éste”, dice el nacido en Wisconsin, de 50 años. No hay demasiados misterios a la hora de la conformación del equipo, según lo mostrado en los últimos amistosos. Los futbolistas de campo fueron los mismos ante Países Bajos y ante Francia. Solo cambió el arquero. Y sobre esa cuestión no dio pistas de quién atajará ante Argentina. Maxime Crepeau o Dayne St. Clair, esa es la gran cuestión. “Estamos contentos con ambos”, dijo Marsch, sin develar la incógnita.

Por supuesto que cómo cuidarse de Messi fue uno de los tópicos centrales. Y el DT no anduvo con vueltas: “La forma en que puede empezar a crear combinaciones y aportar confianza, pausa y calidad al equipo es única. Eso es lo que le convierte en el mejor jugador que jamás haya existido. No es sólo su calidad, sino su capacidad para moverse en el juego... La clave es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no está en espacios abiertos y de que somos capaces de cerrar espacios e intentar ponérselo difícil”.

Marsch no negocia la agresividad, lo dejó en claro en varios pasajes de la entrevista. Orden y disciplina son sus otros bastiones. Pero sabe que enfrente tendrá a un rival de quilates: “Enfrentar al campeón del mundo es un privilegio para cualquier selección. Estamos preparados y esperando la excelencia absoluta de Argentina”, dijo. Pero al mismo tiempo avisó: “Vemos esto como una oportunidad para crecer, para ser mejores y para demostrarnos a nosotros mismos lo buenos que podemos ser”.

A su lado, el flamante capitán del equipo, Alphonso Davies, la gran estrella de Canadá. El lateral izquierdo de Bayern Munich lucía tranquilo y apocado, dejando en claro que la misión de portavoz no está en su naturaleza. Esquivó con calma una pregunta sobre su posible transferencia a Real Madrid: “Mi principal objetivo ahora mismo es mi selección, ahí es donde está mi cabeza; pensaré en ello cuando hayamos superado este torneo”. Sentado entre los periodistas lo observaba Atiba Hutchinson, excapitán de la selección canadiense, ya retirado.

Davies fue contundente a la hora de transmitir las sensaciones de los canadienses: “Nuestra mentalidad es fuerte. Vamos a enfrentarnos a los campeones del mundo, eso es motivación suficiente”, expresó.

Mentalidad fuerte, agresividad, disciplina. Canadá no se aparta de esos postulados de Jesse Marsch para esperar el batacazo en el debut frente al defensor del título, el campeón del mundo.