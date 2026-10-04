Copa América 2028: cuándo y dónde se juega el próximo torneo de la selección argentina

La primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 significa para todas las selecciones del planeta el inicio de un nuevo ciclo hacia la Copa del Mundo 2030. Y en el caso de los países de América, el camino hacia la cita ecuménica tiene entremedio la Copa América en 2028.

De momento, el torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene pocas certezas. Entre ellas, es que será dentro de dos años y a mediados de temporada, es decir entre junio y julio, y coincidirá al menos unos días con los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 -del 14 al 30 de julio-.

La Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, no definió donde será la Copa América 2028 Julio Cortez - AP

Sobre la cantidad de equipos participantes, se proyecta que sean 16, los 10 de la Confederación Sudamerican de Fútbol (Conmebol) más seis de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con la chance, también, de que se amplíe a 20.

La sede es una incógnita. De acuerdo al sistema de rotación tradicional sería el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato. No obstante, se especula con que podría volver a realizarse en Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y organizador en la última edición del certamen continental, el de 2024, donde la albiceleste logró el título número 16 en su historia.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

La selección argentina ganó las dos últimas ediciones del certamen continental Agustín Marcarian

Campeones de la Copa América, año por año