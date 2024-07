Copa América | Ángel Di María ratificó que jugará su último partido el domingo en la final: “No hay vuelta atrás”

Escuchar

“No hay vuelta atrás” . Ángel Di María ratificó que el siguiente partido será el último con la camiseta de la selección argentina. “Fideo” anticipó ese deseo antes del inicio de la presente Copa América 2024, pero sus compañeros confiaban que la convivencia del día a día pudiera llegar a torcer aquella difícil decisión. “Queda un partido, dejé la vida por esta camiseta y es el momento perfecto para decir adiós”, reflexionó el delantero argentino tras la victoria frente a Canadá.

Figura en las últimas tres finales que jugó la selección, y seguramente titular el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, Di María se encargó de lapidar la posibilidad de extender su contrato tácito con la albiceleste: “He soñado con cómo está terminando, y es lo que deseaba. Me siento vigente para seguir, pero siento que es el momento indicado, di todo lo que tenía que dar”.

"CREO QUE, PASE LO QUE PASE, ME PUEDO IR POR LA PUERTA GRANDE"



Emotivas palabras de Ángel Di María tras avanzar con Argentina a una nueva final de CONMEBOL



🎙️ @nanisenra



▶️ Suscríbete en https://t.co/L5LN8SdbMV y mira los 32 partidos de la #CA2024 por… pic.twitter.com/mh7jDLFT9K — DSPORTS (@DSports) July 10, 2024

El rosarino admitió sentir alegría y felicidad por haber alcanzado una nueva final del torneo continental y ponderó el trabajo de todo el grupo de jugadores. ”Agradezco a la vida que pude lograr todo lo que logré. La generación anterior me enseñó del sacrificio, de no bajar los brazos, y esta generación me terminó dando todo lo que me faltaba. Completamente agradecido a ellos”, marcó en diálogo con TyC Sports y D Sports. “Pase lo que pase me puedo ir por la puerta grande”.

Ante Canadá no convirtió, pero se mostró ágil e incisivo durante los 77 minutos que estuvo en cancha antes de ser reemplazado por Nicolás González. “Creo que no es fácil llegar a las finales, no es fácil. Es gracia y mérito de lo que hacen los jugadores. La gente tiene que estar más que satisfecha por lo que hace esta camada, lo que hizo la camada anterior. Creo que hay que agradecerles a ellos también por apoyarnos y seguir adelante”, consideró.

Ángel Di María sale del campo de juego durante el partido de Copa América 2024 que disputan las selecciones de Argentina y Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, el 9 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En ese sentido, el exdelantero de PSG, Real Madrid y Manchester United dijo que pese a no estar listo para decir adiós, sí es el momento. “ Lo soñé de esta manera y se me terminó dando: llegar a una nueva final. Si se gana o se pierde, es fútbol . Es así, pero hice todo el mérito posible para irme por la puerta grande y creo que lo tengo más que merecido”, indicó.

El capitán del equipo, Lionel Messi, dio una charla motivacional antes de comenzar el partido en Nueva Jersey. El foco fue la necesidad de ganar el partido, llegar a la final y consagrar a “Fideo”. “Dijo que pasemos la final por mí, es un verdadero orgullo, me puso muy contento, es algo buenísimo para el grupo. Saben que no hay vuelta atrás, que está decidido y apoyan la decisión que tomé, aunque bromeen con eso”, reconoció, y adelantó: “Voy a ir a verlos -en las eliminatorias-”.

Di María se consolidó como uno de los líderes del vestuario y el seleccionado. Es el indiscutible capitán en las ausencias de Messi y fue determinante para los tres títulos conseguidos por la Argentina ante Brasil (2021), Italia (2022) y Francia (2022). En las tres finales se apuntó un tanto.

"EL LEGADO QUE DEJA DI MARÍA ES ETERNO. ES UNO DE LOS MÁS GRANDES QUE VISTIÓ NUESTRA CAMISETA"



Los ELOGIOS de Rodri De Paul al Fideo, que el domingo tendrá su despedida de la Selección Argentina.

Quien habló sobre el rol de Di María y lo que significa para el seleccionado fue Rodrigo De Paul. “Leo siempre tiene palabras precisas y hoy tocó ese punto -el retiro de Di María- que sabía que nos iba a motivar mucho más: nos dijo que el último partido de Fideo tenía que ser en una final y que todos juntos lo podíamos lograr”.

“Él se va a retirar como merece, en una final. El legado que deja es eterno, uno de los más grandes que vistió nuestra camiseta y es un orgullo enorme poder recorrer este camino al lado de él y ojalá que podamos coronarlo en la final”, manifestó el mediocampista de Atlético de Madrid.

