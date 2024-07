Emiliano Martínez sobre una nueva final de la selección: “Es la cuarta con esta camiseta y parece como si fuese la primera”

Escuchar

Tras vencer 2-0 a Canadá por las semifinales de la Copa América 2024, la selección argentina disputará una nueva final, la cuarta de la era Scaloni, donde se enfrentará al ganador entre Colombia y Uruguay. Al finalizar el encuentro, el arquero de la Albiceleste, Emiliano “Dibu” Martínez, y uno de los goleadores del partido, Julián Álvarez, expresaron sus sensaciones por volver a representar al país en la máxima instancia.

“Es un orgullo como argentino y representante de esta selección volver a jugar una final. Es la cuarta con esta camiseta y parece como si hubiese sido la primera”, señaló Martínez en TyC Sports y añadió: “Hace un tiempo dije que el mejor ‘Emi’ es el que está por venir. Trabajo para eso. Me siento cada vez mejor. Tomo mejores decisiones en la cancha y siempre que me meten un gol me corrijo muchísimo”.

Por otra parte, Álvarez manifestó: “El pase fue muy bueno de Rodri, el control también, después me la meto adelante, defino un poco mal pero entró. Trato de ayudar al equipo desde donde toque, soy uno de los primeros defensores ahí arriba así que intento dar una mano con lo que me pidan”.

