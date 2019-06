El Morumbí, a medio llenar para Colombia-Qatar Fuente: Reuters

Salvo en los partidos de la Argentina y Brasil, la Copa América muestra estadios semivacíos. Sin embargo, la Conmebol informó ayer que la media de espectadores de la primera semana superó a la de la edición de Chile, en 2015. En Brasil 2019 cada partido llevó un promedio de 29.500 personas. Hace cuatro años, en la última Copa América de formato similar al actual, el promedio de asistentes fue de 25.000 durante todo el torneo. ¿Cómo es posible?

La explicación está en la capacidad de los estadios. Las canchas "lucen" vacías, pese a que la ocupación promedio se acerque al 50%. Son canchas para un país de casi 210 millones de personas. La capacidad promedio de las seis canchas brasileñas es de casi 61 mil personas. En Chile, un país mucho menos poblado, la capacidad promedio fue de 26.800 espectadores. Y se llenó el 93%. Dicho de otra manera: no es lo mismo un Colombia vs. Qatar en el Morumbí (un estadio para 67 mil personas) que en el estadio El Teniente, de Rancagua (Chile), donde ingresan 13.849 personas.

De cualquier manera, tanto la Conmebol como el Comité Organizador Local son optimistas. Si bien admiten que los precios de las entradas no son baratos (la más accesible para la primera etapa cuesta 120 reales, unos $1354), los ingresos por venta de tickets sobrepasarán los 40 millones de dólares. Para tener una idea, el valor promedio de los tickets en tres principales categorías del fútbol brasileño varían entre los 56 reales (Palmeiras) y los 9 reales (Vitoria), según un relevamiento realizado por GloboEsporte.com.

Pese a las diferencias (el ticket más barato de la Copa América es casi dos veces y medio más caro que una entrada para ver a Palmeiras en el principal torneo local), Brasil confía en que la Copa tendrá "los mejores números de la historia". Los organizadores aseguran que vendieron los derechos de TV a 178 países, un récord para la Conmebol. Y que en ese número influyó BeIn Sports, la cadena qatarí que transmite los partidos para unos 40 países árabes.

La ley brasileña obliga a la organización a publicar en internet las cifras oficiales del borderó de los partidos. Es decir, discriminar los ingresos y egresos de cada uno de los eventos. La organización tiene 72 horas hábiles una vez terminado el partido para publicar los números. Hasta ahora hay cifras de los primeros cinco encuentros, entre los que se destacan el inaugural (Brasil vs. Bolivia) y el de la Argentina vs. Colombia. Esos dos dieron superávit: más de 16 millones de reales (más de 4 millones de dólares) el primer partido del torneo y casi cinco millones de reales (1,3 millones de dólares) el estreno de la Argentina. Los otros tres partidos con datos oficiales (Venezuela vs. Perú, Paraguay vs. Qatar y Uruguay vs. Ecuador) dieron números en rojo. Y en todos ellos hubo miles de entradas de cortesía: 4418 tickets en Venezuela vs. Perú, 8428 en Paraguay vs. Qatar y 2767 en Uruguay vs. Ecuador.

Más allá de las imágenes, los organizadores de la Copa América y la Conmebol creen que conforme el torneo avance los estadios entregarán postales con las tribunas mucho más pobladas. El interés por las instancias decisivas hará que las canchas luzcan más nutridas. Y se acaben las polémicas por la escasa venta de entradas. "Son cifras que nos alientan para continuar llevando al fútbol sudamericano cada vez a más aficionados. No nos cabe duda de que ésta será una edición histórica del campeonato y los números ya comienzan a apuntar en este sentido", dijo Hugo Figueredo, Director de Competiciones de Selecciones de la Conmebol al mencionar los números de la primera semana de la competencia.

En Brasil se habla del movimiento que generaron varias hinchadas, como la de Perú o la de Colombia. Además, recalcan que los espacios más baratos están casi siempre llenos de hinchas. Las plateas, más caras y, también, más enfocadas por las cámaras, suelen estar mucho más vacías. Y eso es lo que da la sensación de los estadios despoblados.