Copa América: Marcelo Bielsa arrancó sonrisas, se puso serio por la exigencia de Colombia y le volvió a apuntar a la prensa

Escuchar

Después del Mundial 2022, Uruguay y Colombia llevan adelante un resurgimiento futbolístico que tiene por ideólogos a dos directores técnicos argentinos: Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo. Diseñaron seleccionados que aúnan el buen rendimiento y los resultados positivos. Lo vienen demostrando en las eliminatorias para el Mundial y lo ratifican en la Copa América, que los encontrará en la segunda semifinal, que se disputará este miércoles, a las 21 de la Argentina, en Charlotte.

Se enfrentaron en octubre por la clasificación al Mundial, bajo el calor húmedo de Barranquilla, en un 2-2 en el que Uruguay se vio sometido en varios pasajes. Son dos grandes animadores del torneo que se disputa en los Estados Unidos. Ambos están invictos y reunieron méritos para ser considerados candidatos al título. En la conferencia de prensa de este martes, Marcelo Bielsa desactivó enseguida la sugerencia periodística de una final anticipada: “Hay una final que es la del domingo en Miami. Los partidos previos habilitan a una final, que es la que cuenta. Prefiero designar a la del domingo como la verdadera final. Este partido contra Colombia no es necesario adornarlo porque ya tiene el pasaporte a lo máximo”.

Bielsa grita una indicación; De la Cruz volverá a ser titular ante Colombia Godofredo A. Vásquez - AP

Uruguay tendrá dos bajas importantes en la defensa. No estará el suspendido Nahitan Nández ni el desgarrado Ronald Araujo. Bielsa no adelantó quiénes serán sus reemplazantes. El entrenador rosarino ya había dejado varios elogios para Colombia antes de que goleara a Panamá por los cuartos de final: “Hay un equipo revelación, el que más cautivó por momentos, que es Colombia. Unánimemente está valorado. Le sobran delanteros, algo que no es común en el mundo del fútbol. Tiene más de una opción para cada puesto sin mucha diferencia entre el titular y el suplente. El jugador colombiano sufrió una transformación porque compite en las mejores ligas del mundo y compite con naturalidad. A la frescura y el fútbol creativo que distinguió siempre al jugador colombiano ahora se agregó lo que es indispensable para sobrevivir en el fútbol de hoy”.

Colombia está invicto en el ciclo de 24 partidos con Lorenzo. “Colombia es un rival de entidad, que arrastra una racha de resultados positivos, con un claro entendimiento entre el plantel y el entrenador. Tiene un sistema de juego consolidado. Como Brasil, será un rival de máxima exigencia”, fue la ponderación que hizo Bielsa sobre el adversario.

Uruguay tiene la posibilidad de acceder a una final de la Copa América después de 13 años. La última vez que lo consiguió fue en la Argentina 2011, cuando obtuvo el título en la definición frente a Paraguay. Las conferencias de prensa vienen mostrando a un Bielsa con diferente disposición para las respuestas. Generalmente, sus arranques son parcos, con respuestas cortantes, hasta que algún tema lo impulsa a responder con sus pensamientos más profundos. Tras la victoria sobre Brasil, hizo un alegato sobre el negocio del fútbol que cada vez repara menos en el hincha humilde.

Este martes se permitió exhibir su sentido del humor. Estuvo acompañado por el extremo Maximiliano Araújo, a quien el Loco hizo debutar en la Celeste. El delantero de Toluca respondió con elogios cuando lo interrogaron sobre Bielsa. En el momento que la consulta se invirtió, el director técnico mostró su lado hilarante menos conocido: “Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre él teniéndolo a mi lado. (Risas en la sala de prensa). Yo creo que Maxi es un jugador vulgar, que llegó donde está producto de la suerte, que no lo vi, me lo recomendaron”.

BIELSA Y UN MOMENTO DISTENDIDO EN CONFERENCIA 😂👀



➡️ El Loco habló sobre Maxi Araújo y bromeó al respecto.



"Es un jugador vulgar con mucha suerte", declaró irónicamente.



▶️ Suscríbete en https://t.co/L5LN8SdbMV y mira los 32 partidos de la #CA2024 por DSPORTS. Se juega por… pic.twitter.com/VtRHUYaPE6 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2024

Tras el momento de distensión, Bielsa describió con más formalidad a Araújo: “En realidad, a mí me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival al área propia y consiguen tirar muchos centros. Maxi tiene todas esas particularidades. No hay muchos jugadores que tengan esos recursos. El jugador bueno no es el que tiene virtudes, es el que consigue poner en juego un porcentaje alto de esas virtudes que posee”.

En el cierre de la conferencia, Bielsa, como en el encuentro anterior, volvió a señalar al periodismo por la responsabilidad que supuestamente tiene en instalar mensajes que no comparte: “Se reclama que se gane y se juegue bien. A veces sucede, a veces no. Si se gana y jugaste mal, se dice que no jugaste a nada. Si jugaste bien y perdiste, se dice sí, pero perdiste. Son quienes vehiculizan o dirigen la manera de pensar de la mayoría. Como la mayoría sabemos poco de fútbol, creemos que ustedes (por los periodistas) saben mucho de fútbol y escuchamos, pero ustedes saben igual que nosotros”.

Las probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos y Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera y Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Estadio: Bank of America, Charlotte.

Árbitro: César Ramos (México).

Hora: 21.

TV: DirecTV y Flow (canal 116).

LA NACION