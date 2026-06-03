Copa Argentina: Barracas le ganó a Huracán y avanzó a los octavos de final

Barracas Central le ganó por 1-0 ante Huracán, en un partido en el que el Globo tuvo más la pelota, pero el ganador fue el que tuvo la mayor cantidad de jugadas de riesgo, jugado en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El único gol del partido, un golazo, llegó a los 19 minutos de la segunda mitad. Damián Martínez, lateral por derecha de Barracas, recibió a poco más de 20 metros del arco, con tiempo y panorama, y se animó. El experimentado jugador, de 36 años, sacó un remate potente y bien direccionado, que entró arriba, cerca del ángulo izquierdo, inalcanzable para el arquero Sebastián Meza, reemplazante de Hernán Galíndez, que ya se sumó a la selección ecuatoriana para jugar el próximo Mundial.

Con este triunfo, el equipo que dirige Rubén Darío Insua avanzó a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que se enfrentará con Estudiantes de La Plata, que viene de eliminar a Rosario Central por un cómodo 3-0.

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En el primer tiempo, todas las llegadas de peligro fueron de Barracas. La primera acción de riesgo se produjo a los 12 minutos, luego de un centro atrás que habilitó al delantero Gonzalo Morales, que apareció dentro del área y sacó un remate rápido, pero Meza alcanzó a despejar con lo justo con la pierna derecha.

A los 37, y en un anticipo de lo que sucedería un rato más tarde, Damián Martínez se proyectó, recibió a varios metros del área, sobre el costado derecho, y remató de primera, con un tiro que buscaba el ángulo, pero Meza metió un manotazo salvador.

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Por el córner generado a partir de esa jugada, solo un minuto después, el mediocampista Iván Tapia lanzó un centro al segundo palo que fue cabeceado primero por Facundo Bruera y luego por el central Nicolás Demartini. Barracas anotó, pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Luego intentó Tomás Porra, con un tiro esquinado que salvó Meza.

Ya en la segunda parte, de nuevo el arquero de Huracán salvó a su equipo ante un tiro a quemarropa de Maroni. A los 19, Martínez volvió a probar desde afuera del área y esta vez acertó con ese misil al ángulo; fue un derechazo muy potente, a pesar de haber sacado el remate casi sin recorrido, que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de gol.

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Huracán, desde entonces, tuvo más la pelota, pero recién tuvo su primera jugada clara a los 30 minutos de la segunda parte, cuando una pelota suelta sobre el borde del área le quedó a Juan Bisanz; el delantero le dio con el empeine, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Marcelo Miño, que consiguió desviar la pelota por encima del arco.

Un rato más tarde, una pelota suelta dejó mano a mano a Gonzalo Maroni. El ex volante de Boca intentó definir suave y bajo, pero Meza achicó a tiempo y detuvo extendiendo la pierna izquierda para evitar el segundo tanto de Barracas.

En la última para el Globo, ya a los 44 minutos del segundo tiempo, un remate de Leonardo “Colo” Gil llevaba buena potencia, pero no salió del todo bien colocado, y Miño consiguió desviarlo hacia su costado derecho.

“¿El gol? Le pegué al arco, lo tenía decidido. Me dejaron espacio y me salió un golazo. Estoy muy feliz y muy contento por el grupo, merecíamos pasar. Trabajamos día a día, y a veces no se nos dan los resultados, pero siempre ponemos garra y corazón", destacó Martínez.

Fue un alivio y el regreso a las alegrías para Barracas, que venía de una serie negativa de ocho partidos sin ganar, incluida la eliminación de la Copa Sudamericana en la fase de grupos, además de no haber podido llegar a instancias decisivas en el pasado torneo Apertura. Para Huracán, fue otra frustración en un semestre escaso de festejos. Por eso no extrañó que el equipo se fuera silbado y reprobado, con el torneo Clausura como único gran objetivo para el segundo semestre