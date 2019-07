Santiago García convirtió el primer penal para el Tomba en Córdoba Crédito: Captura de TV

En el comienzo de los 16avos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz eliminó por penales a Huracán por 2-1, después de igualar 1-1 en los noventa minutos. Joaquín Varela (28) puso en ventaja al Tomba, y Saúl Salcedo (45+2) igualó en el final de la primera parte para el Globo, en este encuentro jugado en la cancha de Instituto de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera.

Varela anotó el 1-0

En un partido intenso, pero con pocas emociones, el desequilibrio llegó recién en la definición por penales, donde se lució Andrés Mehring, el arquero de Godoy Cruz, que atajó los remates de Lucas Gamba, Saúl Salcedo y Lorenzo Faravelli. También falló Andrés Chávez, que remató alto, mientras que el único que convirtió fue Rodrigo Gómez.

El empate, a cargo de Salcedo

Por el lado de Godoy Cruz, sólo convirtieron Santiago García y Tomás Cardona. Juan Brunetta remató directamente al travesaño, y Joaquín Varela lo hizo muy por encima del horizontal. Lo destacado de la tanda fue la ejecución de García: el delantero uruguayo se acomodó, y aunque el arquero Silva lo esperó hasta último momento, definió con un toque suave, casi una caricia a la pelota, al rincón izquierdo. Un auténtico golazo... de penal.

El penal del Morro García

Así, Godoy Cruz se enfrentará en la próxima etapa con el ganador del duelo que el martes sostendrán River y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, desde las 21.10, en el estadio único de San Luis.

Los tres penales que atajó Mehring

También por los 16avos de final, el sábado próximo se medirán Atlético Mitre, de Santiago del Estero, vs. Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Defensa y Justicia, y Lanús vs. Independiente Rivadavia, de Mendoza. El domingo próximo se completará la etapa de 32avos, con el cotejo entre Racing Club y Boca Unidos, de Corrientes.