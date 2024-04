Copa de la Liga: qué necesita cada equipo para avanzar a los cuartos de final

Escuchar

La Copa de la Liga conocerá este martes, cerca de las 21.30, a sus ocho clasificados a los cuartos de final y la llave que determinará al nuevo campeón del fútbol argentino quedará conformada.

Hasta el momento, solo un equipo tiene el boleto asegurado. Se trata de Godoy Cruz, cómodo e inamovible líder de la Zona B. En cambio, para ocupar los otros siete lugares hay 12 clubes que lucharán entre hoy y mañana para decir presente en los playoffs.

A continuación, qué necesita cada uno de ellos para avanzar a la próxima instancia:

Zona A

Así se define la Zona A

Argentinos (25 puntos y +11 de diferencia de gol)

El Bicho realizó una gran campaña en la Zona A, donde llega a la última fecha como líder (7 triunfos, 4 empates y dos derrotas hasta el momento). Muchas chances de seguir en carrera: le bastará con empatar de local con Barracas (mismo puntaje, pero peor diferencia de gol) para jugar los cuartos de final. Si gana terminará como líder y si pierde precisa que no ganen ni Independiente ni Vélez.

Barracas Central (25 y +5)

Llegar a la última fecha en el primer lugar de la tabla (compartido con Argentinos, pero con peor diferencia de gol) y figura por delante de dos grandes como River e Independiente, sin dudas sinónimo de éxito para una de las revelaciones de la Copa de la Liga. Tiene muchas chances de seguir en carrera: un empate como visitante le alcanza para asegurarse un lugar en los playoffs. Si gana terminará como líder y si pierde precisa que no ganen ni Independiente ni Vélez.

River (24 y +14)

El equipo millonario tiene la mejor diferencia de gol, aunque justamente su máximo artillero (Miguel Borja, 12 goles en 12 partidos) será baja por lesión en la visita ante Instituto. Su ecuación es clara: si se impone en Córdoba estará en los cuartos de final e incluso podría terminar líder si Argentinos y Barracas empatan. Si iguala con el conjunto cordobés también seguirá en la competencia (salvo que en Talleres vs. Independiente haya un vencedor y Vélez golee por más de 11 tantos de diferencia a Indenpendiente Rivadavia en Mendoza. Si pierde con la Gloria, necesitará que Talleres e Independiente igualen y que Vélez no derrote al conjunto cuyano.

Talleres (23 y +8)

El equipo cordobés recibe a Independiente con la misión de no perder. Si gana, no dependerá de ningún otro resultado y jugará los playoffs. Si empata necesita que Vélez no derrote a Independiente Rivadavia.

Independiente (22 y +4)

Ahora afuera de los cuartos de final, Independiente solo seguirá en competencia venciendo a Talleres en Córdoba. En este contexto, empezará a tallar la diferencia de goles a favor con Vélez: el Rojo tiene +4, mientras que el Fortín tiene los mismos goles a favor y en contra (13).

Vélez (22 y 0)

El más complicado de los seis equipos que pugnan por cuatro lugares. El equipo de Liniers debe derrotar a Independiente Rivadavia y esperar que Talleres e Independiente empaten para superarlos y dejar a ambos fuera de carrera. También se clasifica si gana y pierde River.

La tabla de posiciones de la Zona A

Zona B

Así se define la Zona B

Godoy Cruz (29 puntos y +11 de diferencia de gol)

Gran campaña del Tomba, que no solo se garantizó su lugar en los cuartos de final, sino que también, ningún equipo le podrá arrebatar el primer lugar. Esta noche conocerá a su próximo rival (quien termine cuarto de la Zona A). En ese contexto, en su visita a Boca no pone en riesgo nada y jugará sin presiones.

Estudiantes (24 y +9)

El apretado triunfo contra Boca del viernes lo catapultó al segundo lugar, lo que le permite seguir en carrera con solo empatar de visitante frente a Lanús. Una victoria le garantizará el segundo puesto.

Lanús (23 y +7)

El Granate debe ganarle a Estudiantes para no depender de otros resultados. Si empata, deberá esperar que no ganen al menos tres de los cuatro que tiene debajo: Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s.

Defensa y Justicia (23 y +3)

La situación para el Halcón de Varela es idéntica a la del Granate. Defensa debe vencer a Newell’s para no estar más atento a los otros partidos que al propio.

Boca (22 y +7)

El tropiezo del viernes en La Plata lo sacó de la zona de clasificación. Sin embargo, si derrota a Godoy Cruz (ya clasificado) en la Bombonera, dirá presente en los playoffs. Ese es el único resultado que le sirve.

Racing (22 y +7)

La Academia no depende de sí mismo. Para jugar los cuartos de final debe ganarle a Belgrano en Córdoba y esperar que Boca no le gane de local a Godoy Cruz y Defensa y Newell´s empaten en Florencio Varela.

Newell’s (21 y -1)

El más complicado de todos. Si quiere seguir en la Copa de la Liga, Newell’s deberá ganarle a Defensa y Justicia y esperar que Boca no supere a Godoy Cruz en la Bombonera y que Racing no derrote a Belgrano en Córdoba.

La tabla de posiciones de la Zona B

