Cuándo se jugará la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, donde seis equipos con chances juegan entre sí

La etapa de grupos de la Copa de la Liga 2024 debería finalizar el domingo próximo. Así se programó el calendario y así estaba estipulado para que, una semana más tarde, el domingo 21, se disputen los cuartos de final, en el inicio de los playoffs para determinar qué equipo será el próximo campeón del fútbol argentino.

Pero no. No será así. O al menos no será tan así. Porque si bien la Zona A tendrá bien claro el domingo 14 cuáles serán los cuatro equipos que continuarán en la competencia, el desenlace de la Zona B es una incógnita, en medio de un interminable runrún de versiones donde lo que se dice no es avalado por voces oficiales.

Veamos: todo venía bien en esa agenda comprimida que se organizó para meter 196 partidos (7 de cada zona repartidos en 14 fechas) en solo 76 días. Pero los imponderables existen y nadie los contempló.

El desesperante momento en el que Altamirano se descompensó durante Estudiantes-Boca Fotobaires

Entonces, en el cruce entre Estudiantes y Boca disputado en La Plata por la fecha 11, Javier Altamirano se descompensó a los 27 minutos y ese encuentro, que estaba igualado 0 a 0, quedó postergado de común acuerdo.

Entre ese momento dramático (por suerte el futbolista chileno ya recibió el alta) y el inicio de la fecha 12 pasaron dos semanas por la doble fecha de amistosos internacionales que promueve la FIFA. Sin embargo, los 63 minutos restantes no continuaron en ese lapso. Los motivos fueron dos.

Por un lado, el Xeneize tenía cuatro ausencias por las citaciones de Cristian Medina (Sub 23), Nicolás Valentini, el peruano Luis Advíncula y el armenio Norberto Briasco a sus respectivos equipos nacionales). Por el otro, los dos tuvieron cruces por la Copa Argentina y ambos golearon 3 a 0: Boca venció a Central Norte de Salta y el Pincha a Argentino de Monte Maíz.

Pasó la fecha 12 y todo se complicó: Boca venció 2 a 1 a San Lorenzo en La Bombonera y Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia. Entonces, la tabla quedó más comprimida y la clasificación a la siguiente etapa, lejos de definirse.

Boca igualó ante Nacional Potosí en su debut en la Sudamericana AIZAR RALDES - AFP

Pero a la vez, con la llegada de abril comenzaron las competencias internacionales. Y mientras el conjunto azul y oro iniciaba su travesía a Potosí, donde a 3900 metros igualó 0 a 0 con Nacional de esa localidad boliviana por la Copa Sudamericana, el equipo platense empataba 1 a 1 con Huachipato, en Chile, en su debut en la Copa Libertadores.

Después de su fin de semana de alegría en el plano local (los dirigidos por Diego Martínez vencieron 3 a 1 a Newell’s en Rosario y los que conduce Eduardo Domínguez golearon 5 a 0 a Central Córdoba), también tendrán acción copera entre semana. Será el martes en la Bombonera (vs. Sport Trinidense) y en Uno (contra The Strongest). Esa situación anula cualquier chance de que, por ejemplo, este miércoles completen el partido entre sí.

Estudiantes igualó 1 a 1 en Chile ante Huachipato, en su debut en la Copa Libertadores Fotobaires

¿Y entonces? Según pudo averiguar LA NACION, ambos clubes se preparan para verse las caras el viernes próximo (12 de abril), en un horario no definido. Sin embargo, nada de eso es oficial. A falta de cinco días de ese posible cruce que puede ser determinante para la clasificación o no de ambos, e incluso que influye en el futuro de otros equipos, no hay confirmación.

¿Cuál es el problema? Sucede que en caso de que Estudiantes y Boca jueguen entre sí el viernes no podrían hacerlo dos días más tarde por la fecha 14. Entonces, la variable es que el domingo 14 solo se jueguen los siete partidos de la Zona A, y el desenlace de la Zona B se postergue dos días y todo aquel equipo que tenga chances de avanzar a cuartos de final termine jugando a la misma hora el martes 16.

Los partidos que le faltan a los equipos de la Zona B con chances de avanzar a los cuartos de final:

¿Problema resuelto? Por supuesto que no. Porque todos los involucrados deberían aceptar que tendrán dos días menos de descanso que los cuatro equipos de la Zona A que el domingo 14 ya sepan que avanzaron a los cuartos de final, programados para el domingo 21. Sin embargo, como esa semana no habrá partidos de Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana, parece ser la única alternativa posible. Aunque, se insiste, por ahora la AFA no lo oficializa.

Para colmo, en la última jornada, seis de los siete primeros se enfrentarán entre sí: Boca (hoy cuarto con 22 puntos y +8 de diferencia de gol) jugará de local ante Godoy Cruz (líder y el único ya clasificado de la Zona B con 26 y +10), Estudiantes (sexto con 21 y +8) visitará a Lanús (escolta, con 23 y +9) y Defensa y Justicia (tercero con 23 y +3) recibirá a Newell’s (séptimo con 21 y -1), mientras que Racing (quinto con 21 y +9) jugará en el Cilindro ante Belgrano.

Mientras crece la incertidumbre solo hay una cosa clara (o al menos así lo es hasta el momento): el domingo 21 de abril comienzan los cuartos de final de la Copa de la Liga. Todo lo demás está en veremos.

Las posiciones de la Zona B