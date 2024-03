Copa de la Liga: Argentinos dio vuelta el marcador, le ganó a Instituto sobre la hora y mantuvo la punta del grupo A

Escuchar

En un grupo A en el que hay siete equipos peleando por los cuatro lugares que clasifican a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el líder Argentinos Juniors dio vuelta el partido en el final y le ganó por 2-1 a Instituto en el estadio Monumental de Alta Córdoba por la fecha 12.

En el inicio del juego, Gastón Lodico intentó un centro desde la derecha, pero la pelota se fue cerrando y parecía meterse por encima del Ruso Rodríguez, pero el arquero dio el salto justo para sacarla por encima del travesaño. No había pasado ni un minuto del comienzo.

A los 23, el que salvó a su arco fue Manuel Roffo, que se estiró y desvió con la punta de los guantes un tiro cruzado desde afuera del área de Sebastián Prieto. El defensor lateral se relamía cuando la pelota iba camino a meterse junto a un palo, hasta que llegó el arquero a enviarla al tiro de esquina.

Un susto para la Gloria en un primer tiempo de ida y vuelta. Y otro con el reemplazo de Lucas Rodríguez, que se retiró lesionado a los 30. En su lugar ingresó Jonathan Bay. Pronto, Brahian Cuello apareció en soledad por sorpresa en el área y, cara a cara con el arquero, resolvió mal, cruzado, ante la salida de Rodríguez. Estaba para cualquiera.

En el segundo tiempo, Instituto le sacó provecho al primer avance que tuvo para festejar el 1-0 con un cabezazo de Facundo Suárez, con el suspenso de necesitar la asistencia del VAR porque inicialmente se había cobrado una posición adelantada. Pero no. El 9 estaba habilitado al partir el centro de Bay desde la izquierda. Iban tres minutos.

Suárez gritó otro enseguida con la misma fórmula, pero sí estaba adelantado. Y de inmediato, en la línea se salvó Argentinos, en otro centro en el que la Gloria ganó en lo alto, Ignacio Russo tomó el rebote y apareció la pierna milagrosa de Alan Rodríguez cuando su homónimo arquero ya había quedado a mitad de camino.

La remontada de Argentinos en Córdoba

Golpeado, el DT Pablo Guede apostó a los cambios, con una curiosidad: Maximiliano Romero, el 9 como indicaba su pantalón, tuvo que ingresar con la camiseta 25, de Lucas Gómez, porque su remera desapareció del banco de suplentes. “Cuando volvimos del vestuario y el técnico me llamaba para entrar, vimos que la camiseta no estaba más”, dijo después el jugador que, por una molestia en un talón, no se entrenó con el grupo unos días y fue suplente. Ni eso le salía al Bichito.

Pero así, con esa combinación en los números de su vestimenta, Romero recibió en el centro del área faltando ocho minutos y empató el juego con una media vuelta y un derechazo inatajable. Prieto hizo un muy buen movimiento por izquierda y generó la asistencia.

Los minutos finales se hicieron de ida y vuelta. Y en el último de los seis adicionados, otro de los que ingresó en la segunda etapa, José Herrera, quedó de frente al arco luego de que Romero ganó entre dos rivales y su zurdazo fue incontenible para Roffo. Argentinos dio vuelta el marcador, después de haber estado contra las cuerdas, y celebró así su primera victoria del campeonato fuera de casa. Además, sumó confianza de cara al estreno en la Copa Sudamericana, que será en la noche del martes próximo, frente a Nacional, en Paraguay.

A falta de dos jornadas para el final de la etapa de grupos, el Bichito sigue al frente en la Copa de la Liga, dio un paso enorme para asegurar el pase a los cuartos de final, y tiene dos puntos de ventaja sobre Barracas Central, el inesperado escolta, que le ganó como visitante por 2-1 a Rosario Central y le quitó un invicto de 32 encuentros en Arroyito. La anterior derrota del Canalla como local había sido el 22 de agosto de 2022, ante Banfield.

